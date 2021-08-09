البث الحي
سياسة|فلسطين

حماس ترفض أحكاما قضائية ضد فلسطينيين وأردنيين في السعودية وتدعو للإفراج عنهم

محكمة في العاصمة السعودية الرياض (رويترز-أرشيف)
محكمة في العاصمة السعودية الرياض (رويترز-أرشيف)
9/8/2021

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي في حق نحو 70 فلسطينيا وأردنيا يقيمون في المملكة.

وفي بيان لها أوضحت الحركة أن هذه الأحكام -التي صدرت أمس الأحد- غير مبررة، معتبرة أن من صدرت بحقهم كان كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم دون الإساءة للرياض.

وناشدت حركة حماس القيادة السعودية الإفراج سريعا عن المعتقلين لإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم المستمرة منذ أكثر من عامين.

من جانبها، دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأحكام الصادرة، واصفة إياها بالجائرة.

وتراوحت الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية السعودية، والقابلة للاستئناف، بين البراءة والسجن 22 عاما بتهم دعم المقاومة، ومن بينها حبس الممثل السابق لحركة حماس في السعودية محمد الخضري.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

أبدى ثقته في نجاحها.. الرئيس الجزائري يعلن عن مبادرة بشأن سد النهضة ويتحدث عن تجاوب من الدول المعنية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

وجه جديد للاستيطان.. كيف يستخدم الاحتلال الرعي للسيطرة على أراضي الفلسطينيين؟

مواشي المستوطنين بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية (الجزيرة نت)

إثيوبيا.. جبهة تحرير تيغراي تسيطر على مناطق جديدة والحكومة تتهمها بقتل المدنيين

شهدت العاصمة الإثيوبية أمس الأحد مسيرة منددة بجبهة تحرير تيغراي وداعمة لقوات الجيش (رويترز)

أفغانستان.. طالبان تتهم سلطات كابل ببدء الحرب والحكومة تطلق عملية لاستعادة مناطق

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

تزوج السندريلا وأيد أبو إسماعيل وانتقد عادل إمام.. الوجه الآخر للشوان أشهر جواسيس مصر بإسرائيل

الجاسوس المصري أحمد الهوان المشهور باسم جمعة الشوان (الصحافة المصرية)
logo

سوري من مدينة حمص.. ماذا تعرف عن أصول ستيف جوبز العربية؟

لتكتسب وعيا اجتماعيا أفضل.. تجنب 5 عبارات تكشف عن قلة الذكاء العاطفي لديك

عندما لا تُظهر دليلا على أنك تهتم بالأشياء التي يهتم الآخرون بها فأنت تخبرهم أنك لا تهتم بهم (غيتي)

بالفيديو.. أولمبياد طوكيو 2020 بالأرقام

الألعاب النارية في حفل ختام أولمبياد طوكيو (رويترز)