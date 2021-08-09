حماس ترفض أحكاما قضائية ضد فلسطينيين وأردنيين في السعودية وتدعو للإفراج عنهم

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي في حق نحو 70 فلسطينيا وأردنيا يقيمون في المملكة.

وفي بيان لها أوضحت الحركة أن هذه الأحكام -التي صدرت أمس الأحد- غير مبررة، معتبرة أن من صدرت بحقهم كان كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم دون الإساءة للرياض.

وناشدت حركة حماس القيادة السعودية الإفراج سريعا عن المعتقلين لإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم المستمرة منذ أكثر من عامين.

من جانبها، دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأحكام الصادرة، واصفة إياها بالجائرة.

وتراوحت الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية السعودية، والقابلة للاستئناف، بين البراءة والسجن 22 عاما بتهم دعم المقاومة، ومن بينها حبس الممثل السابق لحركة حماس في السعودية محمد الخضري.