تايمز: جواسيس صينيون يطلبون دخول بريطانيا على أنهم لاجئون من هونغ كونغ

قالت صحيفة تايمز البريطانية (The Times) إن جواسيس صينيين يتظاهرون بأنهم لاجئون، في محاولة لدخول بريطانيا من خلال خطة إعادة توطين مصممة لهونغ كونغ.

ونقلت الصحيفة في تقرير عن مصادر حكومية قولها إنها على علم بوجود عملاء نائمين يتقدمون للحصول على تأشيرات بريطانية في الخارج بذريعة البحث عن ملاذ آمن.

ونسبت إلى هذه المصادر أن هناك عمليات فحص صارمة لخلفية طالبي التأشيرة وطلباتهم. ونقلت عن اللورد باتن من مدينة بارنز، آخر حاكم لهونغ كونغ قوله "نحن نتعامل مع دولة تستخدم المخبرين، ولا جدال في ذلك".

وقالت تايمز "كان هناك أكثر من 30 ألف طلب من مواطني هونغ كونغ يسعون للقدوم إلى بريطانيا منذ إقرار قانون الأمن القومي في الصين".

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن هناك ضمانات مطبقة طوال عملية تقديم الطلبات للتأكد من خلوها من إساءة الاستخدام ومساعدة من هم في أمسّ الحاجة إليها.