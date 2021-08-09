بعد مشاورات مغلقة بشأن هجوم "ميرسر ستريت".. مجلس الأمن يناقش أمن الملاحة البحرية في جلسة افتراضية

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة افتراضية دعت إليها الهند بشأن أمن الملاحة البحرية الدولية، بعد أيام من الهجوم على الناقلة "ميرسر ستريت" (Mercer Street) في بحر عُمان.

وتحدث في الجلسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وجدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في كلمته- اتهام إيران بشن الهجوم "غير المبرر" على سفينة "ميرسر ستريت"، مشددا على إخضاع المسؤولين عن هذا الهجوم للعقاب.

وأضاف بلينكن "نشهد في بحر جنوب الصين أعمالا استفزازية تهدد السفن والملاحة البحرية"، مؤكدا أن حرية الملاحة وتعزيز التجارة البحرية مهمان من أجل استقرار الأمم.

كما أكد وزير الدولة البريطاني تقييم بلاده أن إيران من نفذت الهجوم على سفينة ميرسر ستريت بطائرة مسيرة، داعيا إلى مكافحة أي نشاط عدائي من قبل الدول في البحار والمحيطات.

يذكر أنه في 29 يوليو/تموز الماضي، تعرضت ناقلة النفط "ميرسر ستريت" لهجوم في خليج عُمان، مما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها.

من جهته، دعا بوتين إلى اتباع إستراتيجية تحظى بدعم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وتستعين بالخبراء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤملا أن يدرس الشركاء المقترح الروسي بطريقة جيدة ومؤكدا على التزام روسيا بمكافحة جرائم البحار وكل تأثيراتها.

وأشار بوتين إلى بذل بلاده قصارى جهدها لتعزيز سيادة القانون في مجال الأمن البحري.

وكانت الرئاسة الهندية للمجلس خططت لعقد هذا الاجتماع قبل وقوع الهجوم على سفينة ميرسر ستريت، ومن المرجح أن تستخدم بعض الدول الاجتماع للتعبير عن رأيها علنا، بعد أن عقد المجلس مشاورات مغلقة بشأن الهجوم يوم الجمعة الماضي.

ويفترض أن يعتمد المجلس بيانا رئاسيا صاغته الهند يقر بأهمية زيادة التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة تهديدات الأمن البحري، بما في ذلك تبادل المعلومات.

وكانت الصين قد اعترضت على بعض نقاط البيان، مثل الصيد غير القانوني في البحار، كما اعترضت على تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا دوريا بشأن التهديدات التي تواجه أمن البحار.

وقال مراسل الجزيرة من نيويورك مراد هاشم إن الكلمات عبرت بشكل عام عن القلق بشأن الأمن البحري وأمن الطاقة، كما أن الرئيس بوتين أشار إلى عجز بعض الدول عن التصدي للهجمات الإرهابية في البحار من دون توضيح القصد من هذه الإشارة.

وكانت المبادرة الهندية لعقد هذه الجلسة قد أكدت على رفع العراقيل أمام التجارة البحرية الدولية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، كما دعت إلى تسوية النزاعات البحرية القائمة، وضرورة التصدي الجماعي للتهديدات والكوارث الطبيعية، كما دعت الهند لصون البيئة والموارد البحرية.