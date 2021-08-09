واقع جديد ومفاجئ.. طالبان تسيطر على ثلثي المعابر الحدودية في أفغانستان

تزامنا مع انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان المقرر اكتماله نهاية الشهر الحالي، تتوسع حركة طالبان في السيطرة على المعابر الحدودية ومراكز الولايات، ويبدو أنها تفرض واقعا جديدا ومفاجئا للحكومة.

وبينما معارك الكر والفر تتواصل بين الطرفين، بلغ إجمالي المعابر التي تسيطر عليها طالبان حاليا 7 معابر حدودية، وهي تمثل نحو ثلثي معابر البلاد، منذ يونيو/حزيران الماضي، كما وقعت في يديها 5 ولايات، حيث سيطرت على 4 عواصم إقليمية حدودية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وفيما يلي رصد للمعابر الحدودية ومراكز الولايات التي سيطرت عليها طالبان حتى الآن منذ بدء انسحاب القوات الأميركية:

• معبر شيرهان

في 22 يونيو/حزيران الماضي، سيطرت طالبان على هذا المعبر الحدودي مع طاجيكستان بولاية قندوز شمالي البلاد.

• معبر إسلام قلعة

سيطرت الحركة على المعبر الواقع بولاية هرات في 8 يوليو/تموز، وهو إحدى أكبر بوابات التجارة مع إيران، حيث يدر عائدات شهرية تقدر بنحو 20 مليون دولار للحكومة الأفغانية.

مناطق سيطرة الحكومة وحركة طالبان (الجزيرة)

• معبر أبو نصر فراهي

تزامنا مع السيطرة على المعبر السابق، سيطرت طالبان على هذا المعبر أيضا، وهو أحد أهم المعابر الحدودية مع إيران.

• معبر تورغوندي

في 9 يوليو/تموز، سيطرت طالبان على هذا المعبر الحدودي، إحدى البوابات التجارية إلى تركمانستان، ويقع في ولاية هرات غربي البلاد.

• معبر سبين بولداك

في 14 يوليو/تموز، سيطرت الحركة على هذا المعبر الحدودي مع باكستان، في قندهار جنوبي البلاد.

• معبرا آي خانوم وداندي باتان

سيطرت طالبان على داندي باتان الحدودي مع باكستان، وآي خانوم الحدودي مع طاجكستان، وبذلك ارتفع عدد المعابر الحدودية التي تحت يد الحركة بأنحاء البلاد إلى 7، من بين 10 معابر حدودية في كل أفغانستان.

وإلى جانب المعابر الحدودية، استطاعت طالبان خلال الأيام الثلاثة الأخيرة السيطرة على 4 عواصم إقليمية وهي: مدينة زارانج عاصمة ولاية نيمروز الحدودية مع إيران، ومدينة شربرغان عاصمة جوزجان الحدودية مع تركمانستان، ومدينتي ساري بول وقندوز عاصمتي الولايتين اللتين تحملان الاسم نفسه شمالي البلاد.

وكانت زارانج أول عاصمة إقليمية تسيطر عليها طالبان منذ إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها قواتها ستسحب بالكامل من أفغانستان.