التهم نصف مليون فدان وشرّد الآلاف.. كاليفورنيا تكافح ثاني أكبر حريق في تاريخها

تكافح السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا الأميركية للسيطرة على حريق ديكسي (شمال) الذي اشتعل منذ 3 أسابيع، وما زال مستعرًا ليصبح ثاني أكبر حريق في تاريخ الولاية.

وامتد ثاني أكبر حريق غابات في تاريخ كاليفورنيا إلى ما يقرب من 500 ألف فدان أمس الأحد، وأسفر عن إصابة 3 من رجال الإطفاء.

ويستمر الدخان الناتج عن حرائق الغابات المشتعلة في غرب الولايات المتحدة في التدفق إلى أجزاء من منطقتي كولورادو ويوتا، حيث تم تصنيف جودة الهواء في العديد من المناطق بأنها غير صحية.

ومساء الخميس، امتد حريق ديكسي، بسبب النباتات الجافة وهبوب الرياح القوية، إلى مدينة "جرينفيل" التاريخية الواقعة شمال الولاية، حسب المصدر نفسه.

ووفقًا لمشرف مقاطعة "بولماس" كيفين جوس، فإن الحريق دمّر تدميرًا كاملًا عددا من المباني التاريخية والمنازل والشركات والمدارس.

ونشر عضو الكونغرس الأميركي النائب دوغ لامالفا صورًا لآثار الدمار الذي لحق بالمدينة وسط الحرائق وتهدم المنازل والمباني، واصفًا ما حدث بالكارثة قائلًا "هذه الصور تجعل قلبي ينفطر".

وكشفت صحيفة "سي إن إن" (CNN) الأميركية عن دعوة قادة الشرطة أهالي المدن لمغادرة منازلهم مع وجود 96 بؤرة حريق ضخمة على مستوى الولاية، كما أشارت إلى إجراءات تهجير أكثر من 6500 شخص من مناطق مختلفة نظرًا إلى صعوبة السيطرة على الحرائق.

في حين نشر ناشطون وصحفيون مقاطع مصورة لاحتراق المنازل وسقوطها، إلى جانب محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الموقف بمشاركة مروحيات وسيارات للوصول إلى مصادر الحرائق واحتوائها.

The Governments in this World Should Focus on this Severe Issue Wild Fires . These are Causing high level Damage to Environment and biodiversity #RiverFire #DixieFire #Greenville pic.twitter.com/MKWqXjRuqB — VINAY RAVURI 🚨 (@VinayRavuri1) August 5, 2021

Heavy damage to the town of #Greenville. The elementary school is still standing as well as the dollar general. Very little good news to report. #DixieFire pic.twitter.com/DUIfmwT8z5 — Tyler Day (@itstylerday) August 5, 2021

Greenville has been devastated. Major structures along 89 corridor. #dixiefire at a loss for words pic.twitter.com/O8CRLv3pld — Stuart Palley (@stuartpalley) August 5, 2021

CAL FIRE/ Placer County Fire responding to the vegetation fire in the Bear River campground near Colfax in Placer County. The incident commander has asked for structure defense for immediate threat to homes in the area. A resource request for more air resources and engines pic.twitter.com/b99Dd7MaGN — CAL FIRE Nevada-Yuba-Placer Unit (@CALFIRENEU) August 4, 2021

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا -على تويتر- إن حريق ديكسي المشتعل شمال شرقي مدينة سان فرانسيسكو امتد إلى 489 ألفا و287 فدانا من نحو 274 ألف فدان في منتصف الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن الحريق نشط منذ 26 يوما وإنه تم احتواؤه بنسبة 21%، مؤكدة أن أكثر من 5 آلاف رجل إطفاء يشاركون في جهود إخماد حريق ديكسي.

وتعادل المنطقة المحترقة تقريبا مساحة منتجع كانكون في المكسيك، أو أكبر من مدينة هيوستون في ولاية تكساس.

وقال إدوين سونيجا المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا لصحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) "نشهد استعار نيران لم يشهده المخضرمون من رجال الإطفاء خلال عملهم".

وهذا هو ثاني أكبر حريق غابات في الولاية بعد حريق هائل اندلع في أغسطس/آب 2020 وأتى على ما يزيد على مليون فدان.