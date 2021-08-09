البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

التهم نصف مليون فدان وشرّد الآلاف.. كاليفورنيا تكافح ثاني أكبر حريق في تاريخها

يكافح رجال الإطفال منذ 3 أسابيع للسيطرة على حرائق ديكسي (رويترز)
يكافح رجال الإطفال منذ 3 أسابيع للسيطرة على حرائق ديكسي (رويترز)
9/8/2021

تكافح السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا الأميركية للسيطرة على حريق ديكسي (شمال) الذي اشتعل منذ 3 أسابيع، وما زال مستعرًا ليصبح ثاني أكبر حريق في تاريخ الولاية.

وامتد ثاني أكبر حريق غابات في تاريخ كاليفورنيا إلى ما يقرب من 500 ألف فدان أمس الأحد، وأسفر عن إصابة 3 من رجال الإطفاء.

ويستمر الدخان الناتج عن حرائق الغابات المشتعلة في غرب الولايات المتحدة في التدفق إلى أجزاء من منطقتي كولورادو ويوتا، حيث تم تصنيف جودة الهواء في العديد من المناطق بأنها غير صحية.

ومساء الخميس، امتد حريق ديكسي، بسبب النباتات الجافة وهبوب الرياح القوية، إلى مدينة "جرينفيل" التاريخية الواقعة شمال الولاية، حسب المصدر نفسه.

ووفقًا لمشرف مقاطعة "بولماس" كيفين جوس، فإن الحريق دمّر تدميرًا كاملًا عددا من المباني التاريخية والمنازل والشركات والمدارس.

ونشر عضو الكونغرس الأميركي النائب دوغ لامالفا صورًا لآثار الدمار الذي لحق بالمدينة وسط الحرائق وتهدم المنازل والمباني، واصفًا ما حدث بالكارثة قائلًا "هذه الصور تجعل قلبي ينفطر".

وكشفت صحيفة "سي إن إن" (CNN) الأميركية عن دعوة قادة الشرطة أهالي المدن لمغادرة منازلهم مع وجود 96 بؤرة حريق ضخمة على مستوى الولاية، كما أشارت إلى إجراءات تهجير أكثر من 6500 شخص من مناطق مختلفة نظرًا إلى صعوبة السيطرة على الحرائق.

في حين نشر ناشطون وصحفيون مقاطع مصورة لاحتراق المنازل وسقوطها، إلى جانب محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الموقف بمشاركة مروحيات وسيارات للوصول إلى مصادر الحرائق واحتوائها.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا -على تويتر- إن حريق ديكسي المشتعل شمال شرقي مدينة سان فرانسيسكو امتد إلى 489 ألفا و287 فدانا من نحو 274 ألف فدان في منتصف الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن الحريق نشط منذ 26 يوما وإنه تم احتواؤه بنسبة 21%، مؤكدة أن أكثر من 5 آلاف رجل إطفاء يشاركون في جهود إخماد حريق ديكسي.

وتعادل المنطقة المحترقة تقريبا مساحة منتجع كانكون في المكسيك، أو أكبر من مدينة هيوستون في ولاية تكساس.

وقال إدوين سونيجا المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا لصحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) "نشهد استعار نيران لم يشهده المخضرمون من رجال الإطفاء خلال عملهم".

وهذا هو ثاني أكبر حريق غابات في الولاية بعد حريق هائل اندلع في أغسطس/آب 2020 وأتى على ما يزيد على مليون فدان.

المصدر : الجزيرة + وكالات + وكالة سند

حول هذه القصة

فرق الإنقاذ تكافح لاحتواء حرائق الغابات في إيطاليا وتركيا واليونان والولايات المتحدة

تكافح فرق الإطفاء حول العالم ضد النيران، ففي إيطاليا ما زالت الحرائق تتوسع منذ أيام، تزامنا مع ثالث أكبر حريق بتاريخ كاليفورنيا. وفي تركيا ساعدت الأمطار في الاحتواء، وفي اليونان أجلى آلاف السكان.

8/8/2021
المزيد من سياسة

أفغانستان.. بدء اجتماع للترويكا في الدوحة ومعارك عنيفة حول مزار شريف مع احتدام الصراع على مراكز الولايات

نووي إيران.. مدير المخابرات المركزية الأميركية يزور إسرائيل لتنسيق المواقف من مفاوضات فيينا

زيارة بيرنز لإسرائيل تأتي وسط توقعات باستئناف محادثات فيينا قريبا (وكالة الأنباء الأوروبية)

سوريا.. مقتل طفلة بقصف للنظام على ريف حلب الغربي وغارات روسية غرب مدينة إدلب

تصاعد الدخان جراء قصف للنظام السوري على مناطق في ريف حلب الغربي (الجزيرة)

القاهرة وتل أبيب تبحثان خطط استقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في مصر وإعادة تصديره

منصة إنتاج الغاز في حقل &#34;ليفياثان&#34; الإسرائيلي في البحر المتوسط شمال حيفا (رويترز)
الأكثر قراءة
logo

العالم والسفاح.. ابن خلدون في مواجهة تيمورلنك!

كورونا.. سلالة دلتا تؤجج الجائحة في الولايات المتحدة وتحذير أميركي من السفر لدول بينها إسرائيل وفرنسا

سلالة دلتا ترفع إصابات كورونا بأميركا لأعلى مستوى في 6 أشهر (الفرنسية)

لماذا لم يلعب ميسي مجانا مع برشلونة؟

logo

سوري من مدينة حمص.. ماذا تعرف عن أصول ستيف جوبز العربية؟