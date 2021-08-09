إيكونومست: استخبارات المصادر المفتوحة تتحدى احتكار الدول للمعلومات

نشرت مجلة إيكونوميست (The Economist)البريطانية تقريرا عن استخبارات المصادر المفتوحة، تقول فيه إنها تتحدى احتكار الدول للمعلومات، وتسرد المجلة أمثلة كثيرة على كيفية توفير هذه المصادر معلومات كانت في السابق تُصنف على أنها سرية ولا يمكن إتاحتها للجمهور.

وقالت إن ما كان يعتبر أمرا سريا على صعيد عالمي قبل سنوات، أصبح الآن مادة لمشاريع الطلاب، مشيرة إلى أن هناك مواقع إلكترونية تتعقب كل أنواع الأحداث المفيدة، بما في ذلك الطرق التي تسلكها الطائرات والسفن، ومناجم اليورانيوم في الهند إلى منشآت الأسلحة الكيميائية في سوريا، وإطلاق صاروخ كوري شمالي. وهناك قواعد بيانات كبيرة يمكن البحث عنها، إذ تقوم بتحميل معلومات تُقاس بالتيرابايت من لقطات الهواتف على مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم.

معسكرات الإيغور

وأضافت المجلة أن لدى مجتمع الاستخبارات مفتوحة المصدر مصادر على الأرض يمكن من خلالها معرفة المزيد عن الهياكل التي تُرى من السماء. في عام 2017، على سيبل المثال، بدأت التقارير تكشف ما يسمى بمعسكرات "مكافحة التطرف" و"التثقيف السياسي" التي بنتها الصين لاحتجاز الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى لتنتشر بعدها الأخبار في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.





كما كشفت هذه المصادر عن الجهة المسؤولة عن تحطم الطائرة التابعة للخطوط الأوكرانية "بي إس 752" خارج طهران في الثامن من يناير/كانون الثاني 2020.

تسميم سرغي سكريبال

وعندما حددت مجموعة "بيلنغكات" (Bellingcat) -وهي أيضا مصدر مفتوح- العميلين الروسيين اللذين قاما بتسميم سيرغي سكريبال، الجاسوس الروسي الذي يعيش في مدينة سالزبوري الإنجليزية، أصيب الكرملين بصدمة. وحينها، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف غاضبا "إن بيلنغكات مرتبطة ارتباطا وثيقا بأجهزة المخابرات، التي تستخدمها لتوجيه معلومات تهدف إلى التأثير على الرأي العام".

وقالت المجلة إن وجود معدات أفضل من أي وقت مضى للهواتف يعني توفر أجهزة أفضل للأقمار الصناعية، مضيفة أن المستشعرات فائقة الطيف، القادرة على تحليل الضوء بدقة فيما وراء النطاقات المرئية الزرقاء والخضراء والحمراء، تكشف عن أشياء متنوعة مثل صحة المحاصيل أو الفرق بين الطلاء القديم والجديد.

فكرة السرية

وعلقت إيكونوميست بأن دمقرطة عالم الاستخبارات، هو تطور يتحدى الحكومات ويعيد تشكيل الدبلوماسية ويقضي على فكرة السرية في حد ذاتها، موضحة أن أكثر تحد عام تطرحه الاستخبارات مفتوحة المصادر هو إضعاف نوع معين من سلطة الدولة، لأن التحكم في المعلومات يتعلق بالقدرة على توزيع السلطة ولطالما عرفت الحكومات ذلك.

وختمت بأنه عن طريق تقويض احتكار الدولة للاستخبارات، أصبحت الاستخبارات مفتوحة المصادر قادرة بشكل متزايد على تحدي الروايات التي تنشرها الدول.