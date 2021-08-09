رئيسي يؤكد حرصه على "توازن الردع" بالمنطقة.. ماكرون يهاتف رئيس إيران الجديد ويدعوه للعودة إلى محادثات فيينا

أبلغ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم الاثنين أن طهران جادة في توفير الأمن والحفاظ على توازن الردع في المنطقة، أما ماكرون فقد دعاه للعودة إلى محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيسي قوله -خلال المكالمة- إن العقوبات الأميركية المتزايدة وعدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها أوصلا الاتفاق النووي إلى ما هو عليه اليوم.

وأضاف أن تأمين حقوق الإيرانيين يشكل أولوية لا يمكن تجاوزها في أي مفاوضات مقبلة.

وبشأن الملاحة في المنطقة، قال رئيسي إن إيران ستواجه بشكل واضح وقوي أي أعمال تزعزع أمن واستقرار المياه الخليجية وبحر عمان، وشدد على أن بلاده جادة في تأمين الاستقرار في تلك المنطقة والحفاظ على "توازن الردع" القائم.

وفي الشأن اللبناني، أبلغ رئيسي ماكرون ترحيب إيران بالمبادرة الفرنسية ووقوفها مع أي فعل يدعم أمن واستقرار لبنان، حسب تعبيره.

من جهته، أصدر قصر الإليزيه بيانا عقب الاتصال، قال فيه إن الرئيس ماكرون حثّ إيران على العودة إلى محادثات فيينا التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية عام 2015.