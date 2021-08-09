البث الحي
سياسة

رئيسي يؤكد حرصه على "توازن الردع" بالمنطقة.. ماكرون يهاتف رئيس إيران الجديد ويدعوه للعودة إلى محادثات فيينا

رئيسي أبلغ ماكرون أن العقوبات الأميركية وعدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها أوصلا الاتفاق النووي إلى ما هو عليه (الأوروبية)
رئيسي أبلغ ماكرون أن العقوبات الأميركية وعدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها أوصلا الاتفاق النووي إلى ما هو عليه (الأوروبية)
9/8/2021

أبلغ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم الاثنين أن طهران جادة في توفير الأمن والحفاظ على توازن الردع في المنطقة، أما ماكرون فقد دعاه للعودة إلى محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيسي قوله -خلال المكالمة- إن العقوبات الأميركية المتزايدة وعدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها أوصلا الاتفاق النووي إلى ما هو عليه اليوم.

وأضاف أن تأمين حقوق الإيرانيين يشكل أولوية لا يمكن تجاوزها في أي مفاوضات مقبلة.

وبشأن الملاحة في المنطقة، قال رئيسي إن إيران ستواجه بشكل واضح وقوي أي أعمال تزعزع أمن واستقرار المياه الخليجية وبحر عمان، وشدد على أن بلاده جادة في تأمين الاستقرار في تلك المنطقة والحفاظ على "توازن الردع" القائم.

وفي الشأن اللبناني، أبلغ رئيسي ماكرون ترحيب إيران بالمبادرة الفرنسية ووقوفها مع أي فعل يدعم أمن واستقرار لبنان، حسب تعبيره.

من جهته، أصدر قصر الإليزيه بيانا عقب الاتصال، قال فيه إن الرئيس ماكرون حثّ إيران على العودة إلى محادثات فيينا التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية عام 2015.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

حذرت واشنطن من مواصلة سياسة ترامب.. إيران: لن نترك مفاوضات فيينا ونرفض استهداف السفن بالمياه الدولية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن طهران لن تترك مفاوضات فيينا ولن تقبل بأقل من تنفيذ الاتفاق النووي كاملا، وأضاف أن واشنطن لن تصل إلى نتيجة إذا واصلت ما سماها سياسات ترامب الفاشلة.

9/8/2021

أوبزرفر: حكومة عديمة الخبرة في إسرائيل ورئيس جديد بإيران.. لحظة محفوفة بالمخاطر للشرق الأوسط

صحيفة أوبزرفر البريطاينة تقول إن تنصيب الرئيس الإيراني الجديد الخميس الماضي يأتي في لحظة محفوفة بالمخاطر ومخيفة بشكل قاتم في الشرق الأوسط، داعية الغرب للتعامل معه لتهدئة المنطقة.

8/8/2021

من برنامج: ما وراء الخبر

دعوة أوروبية لاستئناف مفاوضات فيينا.. هل تلجم التصعيد الإسرائيلي تجاه إيران؟

قال الكاتب الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتوعد إيران ويسعى لحشد موقف دولي معارض لها على خلفية اتهامها باستهداف سفن في بحر عمان أخيرا.

إيران تطالب بانسحاب القوات الأميركية من العراق وهجمات جديدة تستهدف التحالف الدولي جنوب بغداد

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن الظروف التي تشهدها الولايات المتحدة بالعراق تظهر زوال قوتها على الساحة العالمية، في وقت غادرت قوة خاصة للتحالف الدولي الأراضي العراقية صوب الكويت.

9/8/2021
المزيد من سياسة

أفغانستان.. بدء اجتماع للترويكا في الدوحة ومعارك عنيفة حول مزار شريف مع احتدام الصراع على مراكز الولايات

نووي إيران.. مدير المخابرات المركزية الأميركية يزور إسرائيل لتنسيق المواقف من مفاوضات فيينا

زيارة بيرنز لإسرائيل تأتي وسط توقعات باستئناف محادثات فيينا قريبا (وكالة الأنباء الأوروبية)

مراسل الجزيرة: غارات روسية على منطقة الشيخ بحر غربي إدلب السورية لليوم الثاني على التوالي

تصاعد الدخان جراء قصف للنظام السوري على مناطق في ريف حلب الغربي (الجزيرة)

القاهرة وتل أبيب تبحثان خطط استقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في مصر وإعادة تصديره

منصة إنتاج الغاز في حقل &#34;ليفياثان&#34; الإسرائيلي في البحر المتوسط شمال حيفا (رويترز)
الأكثر قراءة
logo

العالم والسفاح.. ابن خلدون في مواجهة تيمورلنك!

كورونا.. سلالة دلتا تؤجج الجائحة في الولايات المتحدة وتحذير أميركي من السفر لدول بينها إسرائيل وفرنسا

سلالة دلتا ترفع إصابات كورونا بأميركا لأعلى مستوى في 6 أشهر (الفرنسية)

لماذا لم يلعب ميسي مجانا مع برشلونة؟

logo

سوري من مدينة حمص.. ماذا تعرف عن أصول ستيف جوبز العربية؟