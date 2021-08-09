أبدى ثقته في نجاحها.. الرئيس الجزائري يعلن عن مبادرة بشأن سد النهضة ويتحدث عن تجاوب من الدول المعنية

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن وجود مبادرة جزائرية بشأن أزمة سد النهضة لاقت تجاوبا كبيرا من أطراف الأزمة، وأبدى ثقته في نجاحها.

وقال تبون -في مقابلة مع التلفزيون الجزائري- إن بلاده تعول على ثقلها الدبلوماسي في أفريقيا لحل الخلاف بشأن سد النهضة، بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة "لمس تقبلا كبيرا" من إثيوبيا والسودان ومصر بشأن المبادرة الجزائرية، خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا للدول الثلاث.

وقال تبون إنه متأكد من أن الجزائر ستنجح في وساطتها بشأن سد النهضة.

وأشار إلى أن مجلس الأمن لم يفصل بالقضية وأعادها للاتحاد الأفريقي "ونحن واثقون من نجاح الوساطة الجزائرية، لا بد من تحكيم العقل والمنطق حتى تنعم أفريقيا بالاستقرار وتعود للمحافل الدولية".

وأكد تبون أن "الوساطة الجزائرية في ملف سد النهضة لن تتوقف إلى أن تحل" مضيفا "ليس لدينا في القضية لا ناقة ولا جمل إلا المسعى في تقريب وجهات النظر".

وتأتي هذه المبادرة مع بلوغ أزمة سد النهضة نقطة الانسداد، في ظلّ نأي مجلس الأمن الدولي بنفسه عن تبنّيها باعتبارها أزمة إقليمية، وفشل الاتحاد الأفريقي في إرضاء الأطراف المتنازعة.