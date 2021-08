فرق الإنقاذ تكافح لاحتواء حرائق الغابات في إيطاليا وتركيا واليونان والولايات المتحدة

تكافح فرق الإطفاء حول العالم لمواجهة النيران في حرائق تلتهم الغابات، ففي إيطاليا ما زالت الحرائق تتوسع منذ أيام بعدة مناطق، تزامنا مع ثالث أكبر حريق في تاريخ ولاية كاليفورنيا الأميركية. وفي تركيا ساعدت الأمطار في احتواء بعض الحرائق، في حين أجلى آلاف السكان باليونان من منازلهم.

وتواصل السلطات الإيطالية عمليات إطفاء حرائق الغابات المستمرة منذ عدة أيام بأجزاء مختلفة من البلاد، حيث قامت فرق الإطفاء بأكثر من 370 تدخلا في جزيرة صقلية جنوبي البلاد التي اجتاحت الحرائق مساحات شاسعة من غاباتها، وألحقت أضرارا مادية ببعض المنشآت على ساحل الجزيرة.

كما تحاول فرق الإطفاء الحد من انتشار النيران في غابات منطقة كلابريا جنوب إيطاليا، فبعد أكثر من أسبوع من اندلاعها التهمت هذه الحرائق مساحات شاسعة من الغابات، وتسببت بمقتل شخصين في إحدى مزارع "سان لورينزو".

حرائق تاريخية بكاليفورنيا

من جهة أخرى، فُقد 8 أشخاص على الأقل في أحد أسوأ حرائق الغابات التي تجتاح مناطق شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقالت إدارة مكافحة الحرائق بالولاية إن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء ما يقرب من 20% من حريق ديكسي الذي التهم أكثر من 1800 كيلومتر مربع من الغابات، إضافة لتدمير مدينة تاريخية لاستخراج الذهب، في ثالث أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا.

وأرجع العلماء حدوث موجات من الجفاف بالمنطقة إلى التغير في المناخ، مما جعل البيئة أكثر عرضة للحرائق الضخمة والمدمرة.

رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء ما يقرب من 20% من حريق ديكسي (رويترز)

حرائق تركيا

وفي تركيا، تواصل فرق الإطفاء محاولات إخماد 6 حرائق غابات ما تزال تشتعل في ولايات عدة جنوب وجنوب غربي البلاد، وقد ساعدت الأمطار التي هطلت على ولاية أنطاليا في إخماد الحرائق التي استمرت أياما والتهمت مساحات واسعة من الغابات.

وكانت السلطات تمكنت من إخماد معظم الحرائق التي اشتعلت منذ نهاية الشهر الماضي، وطالت ولايات أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية.

إجلاء ومساعدات باليونان

أما اليونان فما زال يكافح لاحتواء الحرائق في اليوم السادس على التوالي، حيث قال خفر السواحل إنه تم إنقاذ مئات الأشخاص من النيران عبر الشواطئ شمال شرق جزيرة إيفيا، بعد أن قطعت النيران جميع وسائل الهروب الأخرى.

كما أنقذت سفينة تابعة لخفر السواحل 10 أشخاص حوصروا على الشاطئ بسبب حريق آخر بالقرب من بلدة جيثيو في منطقة بيلوبونيز الجنوبية.

1200 people evacuated by ferries in #Greece ▪️The ongoing forest #fires in Greece cannot be brought under control.

▪️1200 people gathered on the beach, fleeing in panic from the settlements threatened by the flames, were evacuated by ferries.#FiresGreece pic.twitter.com/W719ntI8NO — EHA News (@eha_news) August 7, 2021

وقالت السلطات إنها أصدرت أوامر بإخلاء عشرات البلدات في جزيرة إيفيا وضواحي آثينا مخافة وصول النيران إليها، وقد فر آلاف من بيوتهم، حيث أدت الحرائق الى انقطاع التيار الكهربائي وتعطل الخدمات في تلك المناطق.

وقالت مصادر الحماية المدنية إن متطوعاً لديها لقي حتفه، مضيفة أن فرقها أحصت 154 حريقا خلال 24 ساعة الماضية.

ورغم استعانة الحكومة بقوات الجيش، فقد وصلت إلى اليونان فرق إنقاذ دولية من فرنسا ومصر وسويسرا وإسبانيا للمساعدة في التصدي للحرائق، لكن موجة الحر الشديد والرياح القوية تسببتا في الحد من فعالية جهود فرق الإطفاء.

Horrible scenes right now! People are seeing their abandoned homes burning, Dozens upon dozens of homes are being burned every half an hour in this raging forest fire, at a village in the area of #Limni in #Evia in #Greece. pic.twitter.com/G79WkGsZeN — Sotiri Dimpinoudis 🇬🇷 (@Sotiridi1) August 7, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل حجم الحرائق المستعرة في الغابات، وكذلك عمليات إجلاء السياح والمواطنين من شواطئ حاصرتها النيران.