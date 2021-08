سوريا.. قوات النظام تقتل أطفالا في قصف ليلي على ريف حماة وتحاول اقتحام مدينة درعا

قصفت قوات النظام السوري ريف حماة الشمالي ليلا وتسببت بمقتل عدة أطفال، كما قصفت مناطق في ريف اللاذقية، وحاولت اقتحام أحياء بمدينة درعا لولا تصدي مقاتلين من السكان، ومن جانبها أعلنت تركيا مقتل عناصر من حزب العمال الكردستاني في عملية للرد على قصف من الحزب شمال سوريا.

وأفاد مراسل الجزيرة في سوريا بمقتل 4 أطفال وإصابة آخرين في قصف لقوات النظام على بلدة قسطون بريف حماة الشمالي.

وفي وقت متأخر من الليل، أفادت منظمة الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) بارتفاع عدد القتلى في القصف على قسطون إلى 9، كلهم أطفال ومن عائلة واحدة.

كما أوضح مراسل الجزيرة أن قوات النظام قصفت بالمدفعية بلدات الزيادية وزيزون والمنصورة بسهل الغاب في ريف حماة، مما أسفر عن دمار في منازل المدنيين، إضافة لاستهداف تلال الكبينة بريف اللاذقية بصواريخ محملة بالنابالم الحارق.

ووثق ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد إسعاف الجرحى ومحاولات إنقاذ الضحايا، وقالوا إن القصف العنيف استهدف أحياء سكنية في قسطون.

يشار إلى أن محافظة إدلب وما حولها تشهد تصعيداً متواصلاً من قبل قوات النظام، رغم وقف إطلاق النار المتفق عليه بين روسيا وتركيا في منطقة شمال غربي سوريا.

Qastoun now Martyrs and wounded as a result of the bombing of Assad's gangs #Qastoun #Sahel_AlGhab #Hama pic.twitter.com/bZDqhHv3Va

— Anas Almaarawi (@anasmaarawey) August 7, 2021