سوريا.. قوات النظام تقتل أطفالا في قصف ليلي على ريف حماة وتحاول اقتحام مدينة درعا

قصفت قوات النظام السوري ريف حماة الشمالي ليلا وتسببت بمقتل عدة أطفال، كما قصفت مناطق في ريف اللاذقية، وحاولت اقتحام أحياء بمدينة درعا لولا تصدي مقاتلين من السكان، ومن جانبها أعلنت تركيا مقتل عناصر من حزب العمال الكردستاني في عملية للرد على قصف من الحزب شمال سوريا.

وأفاد مراسل الجزيرة في سوريا بمقتل 4 أطفال وإصابة آخرين في قصف لقوات النظام على بلدة قسطون بريف حماة الشمالي.

"يا ابراهيم يا خاي مشان الله قوم مشان الله ياحبيبي قوم"

لا صوت يعلو على صوت الموت ورائحة النابالم الحارق وأنين الأطفال، من اللحظات الأولى لاستجابة فرقنا للقصف الذي تعرضت له #قسطون غربي #حماة من قبل قوات النظام وروسيا وأدى لمقتل مقتل 4 أطفال، وإصابة 5 آخرين #الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/CuwlSCY0cg — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) August 8, 2021

وفي وقت متأخر من الليل، أفادت منظمة الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) بارتفاع عدد القتلى في القصف على قسطون إلى 9، كلهم أطفال ومن عائلة واحدة.

كما أوضح مراسل الجزيرة أن قوات النظام قصفت بالمدفعية بلدات الزيادية وزيزون والمنصورة بسهل الغاب في ريف حماة، مما أسفر عن دمار في منازل المدنيين، إضافة لاستهداف تلال الكبينة بريف اللاذقية بصواريخ محملة بالنابالم الحارق.

ووثق ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد إسعاف الجرحى ومحاولات إنقاذ الضحايا، وقالوا إن القصف العنيف استهدف أحياء سكنية في قسطون.

يشار إلى أن محافظة إدلب وما حولها تشهد تصعيداً متواصلاً من قبل قوات النظام، رغم وقف إطلاق النار المتفق عليه بين روسيا وتركيا في منطقة شمال غربي سوريا.

Qastoun now Martyrs and wounded as a result of the bombing of Assad's gangs #Qastoun #Sahel_AlGhab #Hama pic.twitter.com/bZDqhHv3Va — Anas Almaarawi (@anasmaarawey) August 7, 2021

استهداف درعا

جنوب البلاد، قالت مصادر محلية للجزيرة إن مقاتلين من أهالي درعا صدوا محاولة تقدم لقوات النظام إلى أحياء درعا البلد من محور حي الكازية، في وقت متأخر من ليل السبت.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات بين الطرفين تزامنت مع قصف عنيف تعرضت له أحياء درعا البد وطريق السد ومخيم درعا، استمرت حتى فجر اليوم.

وأوضحت المصادر أن قوات النظام قصفت بشكل متعمد منزل أحد أعضاء اللجنة المركزية المكلفة من أهالي درعا بالتفاوض مع النظام السوري، وأن المنزل الذي تعرض للقصف شهد خلال الشهر الجاري اجتماعات بين وفد أهالي درعا والجانب الروسي.

يأتي ذلك في ظل استمرار المفاوضات بين أهالي درعا وقوات النظام برعاية روسية للوصول إلى اتفاق مناسب للطرفين، في حين تتهم عشائر درعا قوات موالية لإيران بتعطيل الوصول إلى أي اتفاق والسعي إلى خيار الحرب بدلا من السلم.

قصف تركي

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها على تويتر إن قواتها قتلت 6 من عناصر حزب العمال الكردستاني في عملية نوعية، ردا على قصف عناصر الحزب لمناطق في درع الفرات منذ يومين.