قيادي حوثي: المبعوث الأممي الجديد لليمن ليس بيده شيء ولا جدوى من لقائه

قال كبير مفاوضي جماعة الحوثي محمد عبد السلام إنه لا جدوى من إجراء محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد الخاص لليمن الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ من دون الاستجابة للشروط الرئيسية التي طرحتها الجماعة خلال عملية السلام المتوقفة.

وكتب محمد عبد السلام على تويتر "لا جدوى من أي حوار قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية وحاجة وضرورة إنسانية".

ونقلت عنه رويترز قوله "لا نرى أي جدوى من ذلك، فالمبعوث ليس بيده شيء حتى نلتقيه".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عيّن أمس الأول الجمعة غروندبرغ مبعوثا خاصا إلى اليمن، وهو المبعوث الأممي الرابع بعد المغربي جمال بنعمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والبريطاني مارتن غريفيث.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة أكثر 233 ألفا، وبات 80% من السكان -البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة- يعتمدون على المساعدات الإنسانية للعيش، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام الحوثي (الجزيرة)

ترحيب عربي

ورحبت عدة دول عربية بتعيين غروندبرغ مبعوثا أمميا جديدا إلى اليمن، إذ هنأه وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، وأكد دعم بلاده لكافة جهود الوصول لحل دائم للأزمة في اليمن.

وأعرب وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي عن تطلعه إلى إسهام خبرة غروندبرغ في تأمين وقف إطلاق نار شامل ودائم يسهل تحقيق عملية سياسية، وفق بيان تهنئة نقلته وكالة الأنباء العمانية.

كما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن خارجية بلادها ترحيبها بالمبعوث الأممي الجديد للمين، مؤكدة دعمها لكافة جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية.

وقالت الخارجية المصرية -في بيان تهنئة لغروندبرغ- إنها تتطلع للعمل معه في جهوده لدعم تسوية شاملة للأزمة اليمنية.

كما رحب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بالمبعوث الجديد، مؤكدا مواصلة بلاده العمل للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وتقود السعودية تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن -منذ عام 2015- دعما للقوات الحكومية، ضد الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.