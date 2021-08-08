ترحيب سعودي عماني بتعيين غروندبرغ مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن

رحبت السعودية وعمان بتعيين هانز غروندبرغ مبعوثا خاصًّا للأمين العام للأمم المتحدة، إلى اليمن، ليحلّ محل البريطاني مارتن غريفيث، ويكون رابع مبعوث أممي إلى اليمن منذ عام 2011.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنه يرحب بتعيين غروندبرغ مبعوثا خاصا إلى اليمن، ويتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأضاف، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني، ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة.

أرحب بتعيين السيد هانس غروندبرغ مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، نتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة. المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة. — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) August 7, 2021

من جهته، أعرب وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي عن ترحيب بلاده بتعيين غروندبرغ مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن.

وأضاف البوسعيدي أن السلطنة تتطلع إلى العمل مع المبعوث الجديد، ومواصلة الجهود الرامية إلى حل الأزمة اليمنية في أقرب الآجال.

وثمَّن وزير الخارجية العماني مسيرة غروندبرغ ومعرفته بشؤون اليمن والمنطقة، معربا عن أمله أن يسهم ذلك في حل الأزمة اليمنية.

معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية يُعرب عن الترحيب بتعيين السفير السويدي لليمن هانس جروندبرج مبعوثًا أمميًا خاصًا لليمن من قبل معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس خلفًا للسفير مارتين جريڤيث#العمانية pic.twitter.com/EppxMmAXUk — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 7, 2021

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد عيّن السويدي هانز غروندبرغ رابع مبعوث له إلى اليمن الممزق بالحرب، ضمن مساعيه لإعادة أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات ووقف أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم.

أعلن الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم تعيين هانس غروندبرغ من السويد مبعوثاً أممياً خاصاً إلى #اليمن. لدى غراندبرغ خبرة أكثر من 15عاماً في حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.https://t.co/nUUEEZKYGt pic.twitter.com/RTGRi0yzZk — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) August 6, 2021

وجاء تعيين غروندبرغ خلفًا للبريطاني مارتن غريفيث، ليكون الشخصية الرابعة التي تتولى تلك المهمة، إذ سبقهما المغربي جمال بن عمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ. وحسب مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن، فإن غروندبرغ يمتلك خبرة أكثر من 15 عامًا من العمل في مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على شؤون الشرق الأوسط.

The United States looks forward to working with new UN Special Envoy for Yemen @OSE_Yemen Hans Grundberg. There is unprecedented consensus on resolving the conflict and a real opportunity for peace. Only a durable agreement among Yemenis can reverse the dire humanitarian crisis. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 6, 2021

وعمل المبعوث الأممي الجديد سفيرًا للاتحاد الأوروبي إلى اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2019، وترأس قبل ذلك قسم الشؤون الخليجية بالخارجية السويدية خلال مدة استضافت فيها ستوكهولم مفاوضات بين أطراف النزاع باليمن في ديسمبر/كانون الأول 2018.