ترحيب سعودي عماني بتعيين غروندبرغ مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن

رحبت السعودية وعمان بتعيين هانز غروندبرغ مبعوثا خاصًّا للأمين العام للأمم المتحدة، إلى اليمن، ليحلّ محل البريطاني مارتن غريفيث، ويكون رابع مبعوث أممي إلى اليمن منذ عام 2011.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنه يرحب بتعيين غروندبرغ مبعوثا خاصا إلى اليمن، ويتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأضاف، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني، ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة.

من جهته، أعرب وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي عن ترحيب بلاده بتعيين غروندبرغ مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن.

وأضاف البوسعيدي أن السلطنة تتطلع إلى العمل مع المبعوث الجديد، ومواصلة الجهود الرامية إلى حل الأزمة اليمنية في أقرب الآجال.

وثمَّن وزير الخارجية العماني مسيرة غروندبرغ ومعرفته بشؤون اليمن والمنطقة، معربا عن أمله أن يسهم ذلك في حل الأزمة اليمنية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد عيّن السويدي هانز غروندبرغ رابع مبعوث له إلى اليمن الممزق بالحرب، ضمن مساعيه لإعادة أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات ووقف أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم.

وجاء تعيين غروندبرغ خلفًا للبريطاني مارتن غريفيث، ليكون الشخصية الرابعة التي تتولى تلك المهمة، إذ سبقهما المغربي جمال بن عمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ. وحسب مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن، فإن غروندبرغ يمتلك خبرة أكثر من 15 عامًا من العمل في مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على شؤون الشرق الأوسط.

The United States looks forward to working with new UN Special Envoy for Yemen @OSE_Yemen Hans Grundberg. There is unprecedented consensus on resolving the conflict and a real opportunity for peace. Only a durable agreement among Yemenis can reverse the dire humanitarian crisis.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 6, 2021