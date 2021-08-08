البث الحي
سياسة|عراق

العراق.. هجوم مسلح يوقف خطا لنقل الطاقة الكهربائية في نينوى

منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية بالعراق تعرضت لعدد كبير من الأعمال التخريبية خلال الأيام الماضية (مواقع التواصل)
منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية بالعراق تعرضت لعدد كبير من الأعمال التخريبية خلال الأيام الماضية (مواقع التواصل)
8/8/2021

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في العراق، اليوم الأحد، عن توقف خط لنقل الطاقة بمحافظة نينوى شمال البلاد بسبب "عمل تخريبي". من جانب آخر، قتل جندي بهجوم آخر على نقطة عسكرية شمالي بغداد.

وفي بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) ذكرت الشركة أن خط شرق الموصل- سد الموصل جهد 400 ك.ف توقف نتيجة تعرضه لعمل تخريبي، من خلال تفجير عبوة ناسفة على برج، مما أدى إلى سقوطه وحدوث تقطع بالأسلاك في منطقة السلامية قرب قرية الكصر محافظة نينوى.

وبينت شركة نقل الطاقة الشمالية أن "ذلك تسبب بضعف في تجهيز الطاقة الكهربائية في عموم محافظة نينوى".

وتعرضت منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية لعدد كبير من الأعمال التخريبية والاستهدافات المباشرة لأبراج نقل الطاقة خلال الأيام القريبة الماضية، مما أدّى إلى توقف عدة خطوط ناقلة وسقوط 16 برجاً ناقلاً للطاقة في محافظتي نينوى وكركوك.

مقتل جندي

وفي تطور آخر، قتل جندي خلال هجوم مسلح تعرضت له نقطة عسكرية شمال بغداد.

وقال النقيب بشرطة العاصمة حاتم الجابري -لوكالة الأناضول- إن تنظيم الدولة الإسلامية نفذ الهجوم بعد منتصف الليل بمنطقة النباعي التابعة لقضاء الطارمية شمال العاصمة.

وأضاف الجابري أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح، في حين لاذ المسلحون بالفرار قبل وصول التعزيزات الأمنية إلى موقع الحادث.

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من قبل مسلحي تنظيم الدولة في أماكن متفرقة لاسيما المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) والمعروفة باسم "مثلث الموت".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

في سؤال وجواب.. قراءة أميركية للتقدم العسكري السريع لطالبان

كورونا.. تونس تطعّم نصف مليون بيوم واحد ومسؤول أميركي يتحدث عن فشل بمواجهة الوباء والصين تعاقب مسؤولين

مواطنون ينتظرون دورهم لأخذ اللقاح في مركز صحي بمدينة بنزرت شمالي تونس (الأناضول)

أبدى ثقته في نجاحها.. الرئيس الجزائري يعلن عن مبادرة بشأن سد النهضة ويتحدث عن تجاوب من الدول المعنية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

وجه جديد للاستيطان.. كيف يستخدم الاحتلال الرعي للسيطرة على أراضي الفلسطينيين؟

مواشي المستوطنين بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية (الجزيرة نت)
الأكثر قراءة

تزوج السندريلا وأيد أبو إسماعيل وانتقد عادل إمام.. الوجه الآخر للشوان أشهر جواسيس مصر بإسرائيل

الجاسوس المصري أحمد الهوان المشهور باسم جمعة الشوان (الصحافة المصرية)
logo

سوري من مدينة حمص.. ماذا تعرف عن أصول ستيف جوبز العربية؟

أفغانستان.. طالبان تتهم سلطات كابل ببدء الحرب والحكومة تطلق عملية لاستعادة مناطق

(الجزيرة)

لتكتسب وعيا اجتماعيا أفضل.. تجنب 5 عبارات تكشف عن قلة الذكاء العاطفي لديك

عندما لا تُظهر دليلا على أنك تهتم بالأشياء التي يهتم الآخرون بها فأنت تخبرهم أنك لا تهتم بهم (غيتي)