العراق.. هجوم مسلح يوقف خطا لنقل الطاقة الكهربائية في نينوى

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في العراق، اليوم الأحد، عن توقف خط لنقل الطاقة بمحافظة نينوى شمال البلاد بسبب "عمل تخريبي". من جانب آخر، قتل جندي بهجوم آخر على نقطة عسكرية شمالي بغداد.

وفي بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) ذكرت الشركة أن خط شرق الموصل- سد الموصل جهد 400 ك.ف توقف نتيجة تعرضه لعمل تخريبي، من خلال تفجير عبوة ناسفة على برج، مما أدى إلى سقوطه وحدوث تقطع بالأسلاك في منطقة السلامية قرب قرية الكصر محافظة نينوى.

وبينت شركة نقل الطاقة الشمالية أن "ذلك تسبب بضعف في تجهيز الطاقة الكهربائية في عموم محافظة نينوى".

وتعرضت منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية لعدد كبير من الأعمال التخريبية والاستهدافات المباشرة لأبراج نقل الطاقة خلال الأيام القريبة الماضية، مما أدّى إلى توقف عدة خطوط ناقلة وسقوط 16 برجاً ناقلاً للطاقة في محافظتي نينوى وكركوك.

مقتل جندي

وفي تطور آخر، قتل جندي خلال هجوم مسلح تعرضت له نقطة عسكرية شمال بغداد.

وقال النقيب بشرطة العاصمة حاتم الجابري -لوكالة الأناضول- إن تنظيم الدولة الإسلامية نفذ الهجوم بعد منتصف الليل بمنطقة النباعي التابعة لقضاء الطارمية شمال العاصمة.

وأضاف الجابري أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح، في حين لاذ المسلحون بالفرار قبل وصول التعزيزات الأمنية إلى موقع الحادث.

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من قبل مسلحي تنظيم الدولة في أماكن متفرقة لاسيما المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) والمعروفة باسم "مثلث الموت".