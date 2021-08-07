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سياسة|إمارات عربية متحدة

قدمت سرا خلال 18 عاما.. موقع إسرائيلي يكشف عن تبرعات سخية من رجل أعمال إماراتي بارز "لفقراء إسرائيل"

الإمارات وقعت اتفاقية تطبيع مع إسرائيل برعاية أميركية (الجزيرة نت)
الإمارات وقعت اتفاقية تطبيع مع إسرائيل برعاية أميركية (الجزيرة نت)
6/8/2021

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن قيام رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار بتقديم تبرعات "سخية" لأحد مشاريع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، عبر تقديم مساعدات إلى آلاف الأسر الإسرائيلية التي تعاني من الجوع والعوز.

وأوضح موقع كلكالست (calcalist) الاقتصادي أن مؤتمر المبادرة الوطنية للأمن الغذائي في تل أبيب كشف لأول مرة عن المانحين الخمسة الذين موّلوا مساعدات لآلاف العائلات الجائعة، بقيمة 550 مليون شيكل (أكثر من 170 مليون دولار).

وأضاف الموقع أن المساعدات قُدمت للمشروع على مدى 18 سنة الماضية، مشيرا إلى أن المساعدات كانت تقدم سرا إلى الأسر الإسرائيلية.

وكان العبار أثار جدلا في كلمة له خلال المؤتمر الاقتصادي الإماراتي الإسرائيلي، الذي عُقد على هامش مؤتمر "جيتكس"، حين قال إنه يبحث عن علاقات عائلية قبل العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.

وأضاف العبار -في المؤتمر- أن "الأعمال التجارية مع إسرائيل ستأتي حتمًا، لكن أنا أتحدث عن زيارتكم لوالدتي وزيارتي لوالدتك الإسرائيلية، وأن يتواصل أبناؤنا مع بعض".

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية

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