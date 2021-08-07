بينهم 30 امرأة.. وفاة العشرات في غرق مركب لمهاجرين غير نظاميين

لقي 42 مهاجرا غير نظامي، بينهم 30 امرأة، حتفهم جراء غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل بلدة الداخلة في الصحراء الغربية باتجاه جزر الكناري الإسبانية.

وقالت هيلينا مالينو من منظمة كاميناندو فرونتيرز غير الحكومية أمس الجمعة إن "مأساة 42 فردا منهم 30 امرأة و8 أطفال و4 رجال غرقوا عندما انقلب مركب قبالة ساحل الداخلة".

وحسب معطيات المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، فقد نجا 10 أشخاص من الحادث.

ووقع الحادث عندما غادر مركب المهاجرين في طقس سيئ يوم الثلاثاء لكن التفاصيل لم تظهر إلا أمس الجمعة.

وتشير أرقام الحكومة الإسبانية إلى أن ما لا يقل عن 7531 شخصا وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية من غرب أفريقيا خلال الفترة من أول يناير/كانون الثاني إلى 31 يوليو/تموز، بزيادة 136% على المدة نفسها عام 2020.

وتقول منظمة كاميناندو فرونتيرز إنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 لقي 2087 مهاجرا حتفهم أو اختفوا في أثناء محاولتهم القيام برحلة محفوفة بالمخاطر بحرا من غرب أفريقيا إلى إسبانيا.