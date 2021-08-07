الحكومة ترحب والحوثيون لم يعلقوا.. تعيين غروندبيرغ رابع مبعوث أممي لليمن خلفا لغريفيث

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، السويدي هانس غروندبيرغ مبعوثا خاصا إلى اليمن، خلفا للبريطاني مارتن غريفيث، ليكون رابع مبعوث أممي خلال الأزمة الأخيرة بين الحكومة وجماعة الحوثي.

وجاء في بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن غروندبيرغ يشغل منذ عام 2019 منصب سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن، ويتمتع بخبرة تزيد على 20 عاما في الشؤون الدولية.

وأضاف البيان أن المبعوث الجديد انخرط منذ أكثر من 15 عاما في حل النزاعات والتفاوض والوساطة، مع التركيز على الشرق الأوسط.

وصدّق مجلس الأمن -المكون من 15 دولة عضوا- على تعيين غروندبيرغ هذا الأسبوع ليحل محل غريفيث، الذي عُين منسقا للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الشهر الماضي، بعد محاولاته خلال السنوات الثلاث الماضية التوسط لإنهاء الصراع في اليمن.

وقتلت الحرب في اليمن عشرات الآلاف، وتسببت في أزمة إنسانية شديدة دفعت البلاد إلى شفا مجاعة.

وترأس الدبلوماسي السويدي شعبة الخليج بوزارة الخارجية السويدية عام 2018، كما ترأس مجموعة العمل في المجلس الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط ومنطقة الخليج خلال رئاسة السويد الدورية للاتحاد الأوروبي عام 2009.

وبتعيينه، يصبح غروندبيرغ المبعوث الأممي الرابع إلى اليمن، بعد التونسي جمال بن عمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والبريطاني غريفيث.

من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن تطلعه للعمل عن كثب مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن.

وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي إن تعيين غروندبيرغ يأتي تقديرا مستحقا لتفانيه الفائق وجهوده الحثيثة لقضية السلام في اليمن خلال السنوات الماضية، كسفير للاتحاد الأوروبي باليمن.

وبينما لم تعلق جماعة الحوثي حتى الساعة على تعيين المبعوث الجديد، رحبت الحكومة اليمنية بالتعيين.

وقالت الحكومة -في بيان- إنها "ستقدم كل الدعم للمبعوث الجديد بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب والحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الحكومية المدعومة بتحالف عسكري سعودي إماراتي، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.