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سياسة|فلسطين

واشنطن تدعو لوقف ترحيل عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس

المحكمة العليا الإسرائيلية قررت الإثنين تأجيل ردها على استئناف 4 عائلات فلسطينية ضد قرار إجلائها من منازلها في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين إسرائيليين.

لافتة وضعها أهالي حي الشيخ جراح بالقدس رفضا لمحاولات الاحتلال المستمرة لطردهم من بيوتهم (الجزيرة)
لافتة وضعها أهالي حي الشيخ جراح بالقدس رفضا لمحاولات الاحتلال المستمرة لطردهم من بيوتهم (الجزيرة)
6/8/2021

دعت الخارجية الأميركية إلى وقف ترحيل عائلات من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وعدم اتخاذ خطوات تعيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد متحدث الخارجية نيد برايس، في مؤتمر صحفي، أن بلاده تدعو إلى وقف إجلاء عائلات حي الشيخ جراح بالقدس من منازلهم، وعدم اتخاذ خطوات تؤجج العنف وتعيق حل الدولتين.

والاثنين، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل) تأجيل ردها على استئناف 4 عائلات فلسطينية ضد قرار إجلائها من منازلها في حي الشيخ جراح، لصالح مستوطنين إسرائيليين، وقررت عقد جلسة أخرى لأخذ قرار بالقضية أو محاولة التوصل لاتفاق بين أطرافها، دون أن تحدد موعدا لها.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن جهات حكومية إسرائيلية توجهت للإدارة الأميركية، من أجل الضغط على الفلسطينيين في الشيخ جراح بالقدس، لتبني التسوية التي عرضها قضاة المحكمة العليا.

وتواجه 28 عائلة بحي الشيخ جراح مخاطر إجلائها قسرًا من منازلها التي تقيم فيها منذ العام 1956 لصالح مستوطنين، وسط ادعاءات إسرائيلية بأن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948 وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

ولاقت حملة أطلقها سكان حي الشيخ جراح لإنقاذ منازلهم من المستوطنين، ومنع تهجيرهم، منذ فبراير/شباط الماضي، تضامنا فلسطينيا ودوليا واسعا، مما وضع القدس وسياسات التهويد الإسرائيلية فيها على أجندة المنظمات الأممية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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