جلسة بمجلس الأمن.. المبعوثة الأممية تحذر من كارثة خطيرة بأفغانستان وممثل كابل يطالب بإجبار طالبان على إنهاء العنف

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الوضع في أفغانستان، حيث طالبت المبعوثة الأممية إلى أفغانستان ديبورا لايونز المجتمع الدولي بمنع انزلاق البلاد إلى "كارثة خطيرة"، كما طالب ممثل أفغانستان في الأمم المتحدة غلام كزيكزاي مجلس الأمن بمنع حدوث الكارثة وإجبار حركة طالبان على إنهاء العنف.

وخلال الجلسة المنعقدة اليوم الجمعة، قالت المبعوثة الأممية لايونز إن الأوضاع في البلاد "تمر الآن بمرحلة تحول خطيرة"، ودعت المجتمع الدولي إلى "منع انزلاق أفغانستان إلى كارثة خطيرة".

وأضافت ديبورا لايونز أن "الأوضاع في أفغانستان تشبه إلى حد كبير ما حدث في سوريا (في إشارة إلى الحرب التي اندلعت منذ 2011 بعد تصدي النظام لمعارضيه الذين طالبوا بإسقاطه) وسراييفو (في إشارة إلى الحرب الطاحنة التي شهدتها البوسنة والهرسك بداية تسعينيات القرن الماضي)".

وقالت المسؤولة الأممية إن "الكارثة التي تشهدها أفغانستان ستكون لها عواقب تتجاوز حدود البلاد"، معتبرة أن "قصف حركة طالبان أودى بحياة أكبر عدد من المدنيين في الفترة الماضية"، واتهمت الحركة بأنها "تحاول السيطرة على المراكز الإقليمية في البلاد بقوة السلاح".

وأكدت أن الهجوم الذي استهدف قندهار منذ 9 يوليو/تموز الماضي أدى إلى مقتل 460 مدنيا، وأن 104 مدنيين قتلوا و403 آخرين أصيبوا منذ الـ28 من الشهر نفسه.

وقالت "يجب أن تتوقف فورا الهجمات التي تستهدف المدن في أفغانستان، نخشى أن تتضاعف أعداد اللاجئين والمهاجرين ويسقط المزيد من الضحايا نتيجة الصراع هناك".

بدوره، قال ممثل أفغانستان في الأمم المتحدة غلام كزيكزاي إن الأوضاع في البلاد تدهورت بشكل كبير بسبب الهجمات التي تشنها طالبان، متهما الحركة بالتنصل من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مفاوضات الدوحة.

وأضاف ممثل أفغانستان خلال الجلسة أن هجوم حركة طالبان الحالي غير مسبوق منذ 30 عاما من الصراع، وأن الحركة أصبحت أكثر عنفا وتعامل المدنيين بمزيد من التطرف.

وقال إن سقوط 10 معابر حدودية بيد طالبان أدى إلى تعليق التجارة وارتفاع الأسعار، كما اتهم الحركة بأنها تقاتل من أجل السلطة مما حوّل البلد لملاذ للإرهاب.

وحث المسؤول الأفغاني باكستان على المساعدة في إزالة ملاذات طالبان وخطوط إمدادها، وإنشاء آلية مشتركة للمراقبة ومكافحة الإرهاب.

واعتبر أنه يجب على مجلس الأمن أن يتصرف ويمنع حدوث الكارثة في البلاد، وأن يجبر طالبان على إنهاء العنف في البلاد.