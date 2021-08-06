البث الحي
سياسة|أفغانستان

جلسة بمجلس الأمن.. المبعوثة الأممية تحذر من كارثة خطيرة بأفغانستان وممثل كابل يطالب بإجبار طالبان على إنهاء العنف

جانب من الجلسة المنعقدة بمجلس الأمن بشأن أفغانستان (الجزيرة)
جانب من الجلسة المنعقدة بمجلس الأمن بشأن أفغانستان (الجزيرة)
6/8/2021-|آخر تحديث: 6/8/202106:21 PM (مكة المكرمة)

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الوضع في أفغانستان، حيث طالبت المبعوثة الأممية إلى أفغانستان ديبورا لايونز المجتمع الدولي بمنع انزلاق البلاد إلى "كارثة خطيرة"، كما طالب ممثل أفغانستان في الأمم المتحدة غلام كزيكزاي مجلس الأمن بمنع حدوث الكارثة وإجبار حركة طالبان على إنهاء العنف.

وخلال الجلسة المنعقدة اليوم الجمعة، قالت المبعوثة الأممية لايونز إن الأوضاع في البلاد "تمر الآن بمرحلة تحول خطيرة"، ودعت المجتمع الدولي إلى "منع انزلاق أفغانستان إلى كارثة خطيرة".

وأضافت ديبورا لايونز أن "الأوضاع في أفغانستان تشبه إلى حد كبير ما حدث في سوريا (في إشارة إلى الحرب التي اندلعت منذ 2011 بعد تصدي النظام لمعارضيه الذين طالبوا بإسقاطه) وسراييفو (في إشارة إلى الحرب الطاحنة التي شهدتها البوسنة والهرسك بداية تسعينيات القرن الماضي)".

وقالت المسؤولة الأممية إن "الكارثة التي تشهدها أفغانستان ستكون لها عواقب تتجاوز حدود البلاد"، معتبرة أن "قصف حركة طالبان أودى بحياة أكبر عدد من المدنيين في الفترة الماضية"، واتهمت الحركة بأنها "تحاول السيطرة على المراكز الإقليمية في البلاد بقوة السلاح".

وأكدت أن الهجوم الذي استهدف قندهار منذ 9 يوليو/تموز الماضي أدى إلى مقتل 460 مدنيا، وأن 104 مدنيين قتلوا و403 آخرين أصيبوا منذ الـ28 من الشهر نفسه.

وقالت "يجب أن تتوقف فورا الهجمات التي تستهدف المدن في أفغانستان، نخشى أن تتضاعف أعداد اللاجئين والمهاجرين ويسقط المزيد من الضحايا نتيجة الصراع هناك".

بدوره، قال ممثل أفغانستان في الأمم المتحدة غلام كزيكزاي إن الأوضاع في البلاد تدهورت بشكل كبير بسبب الهجمات التي تشنها طالبان، متهما الحركة بالتنصل من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مفاوضات الدوحة.

وأضاف ممثل أفغانستان خلال الجلسة أن هجوم حركة طالبان الحالي غير مسبوق منذ 30 عاما من الصراع، وأن الحركة أصبحت أكثر عنفا وتعامل المدنيين بمزيد من التطرف.

وقال إن سقوط 10 معابر حدودية بيد طالبان أدى إلى تعليق التجارة وارتفاع الأسعار، كما اتهم الحركة بأنها تقاتل من أجل السلطة مما حوّل البلد لملاذ للإرهاب.

وحث المسؤول الأفغاني باكستان على المساعدة في إزالة ملاذات طالبان وخطوط إمدادها، وإنشاء آلية مشتركة للمراقبة ومكافحة الإرهاب.

واعتبر أنه يجب على مجلس الأمن أن يتصرف ويمنع حدوث الكارثة في البلاد، وأن يجبر طالبان على إنهاء العنف في البلاد.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

أفغانستان.. طالبان تكثف اشتباكاتها مع القوات الحكومية وتتبنى اغتيال مسؤول إعلامي

قال مسؤولون إن مقاتلي حركة طالبان كثفوا اليوم الجمعة الاشتباكات مع القوات الأفغانية واستهدفوا مليشيات متحالفة مع الحكومة، ليتسع بذلك نطاق سيطرتهم على بلدات حدودية، مما يجعلهم أقرب إلى عاصمتي إقليمين.

6/8/2021

مع قرب الانسحاب من أفغانستان.. رويترز: أميركا ستطلق برنامجا جديدا لاستضافة لاجئين أفغان

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن إدارة الرئيس جو بايدن ستطلق برنامجا جديدا لاستضافة فئة من الأفغان بصفتهم لاجئين، وذلك مع قرب الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان نهاية الشهر الحالي.

2/8/2021
المزيد من سياسة

منع مسؤولين من السفر.. النهضة تنفي تلقي أموال من الخارج ودعوات متصاعدة بتونس لتعيين رئيس حكومة جديد

ضابط شرطة أمام مبنى البرلمان المغلق بعد قرارات الرئيس قيس سعيد (رويترز)

لوموند: كيف تعرف أنك مراقب ببرنامج بيغاسوس الإسرائيلي؟

الكشف الأخير عن برنامج بيغاسوس قام به اتحاد مكون من 17 وسيلة إعلامية (الألمانية)

جثث طافية على النهر وقتل على الهوية.. موجة لجوء إثيوبية جديدة إلى السودان أكثر مأساوية

مركز استقبال اللاجئين في حمدايت (الجزيرة نت)

ديفيد هيرست: انقلاب تونس.. لماذا يمكن أن تكون أيامه معدودة؟

هيرست: الدول الغربية والجزائر وتركيا تدعو سعيّد للتراجع عن انقلابه (الفرنسية)
الأكثر قراءة
logo

سوري من مدينة حمص.. ماذا تعرف عن أصول ستيف جوبز العربية؟

شاطئ سفينة الأشباح بالجزائر.. مغامرون يقتحمون المجهول ويكسرون رهبة الجانحة صوفيا 

العائلات الجزائرية تقطع المسافات نحو شاطىء &#34;صوفيا&#34; للاستمتاع به وقص حكاية &#34;السفينة&#34; على أطفالهم (الجزيرة)

التوتر جنوب لبنان.. تبادل القصف مع حزب الله وإسرائيل تستبعد التصعيد

ضم ميسي وإبقاء مبابي.. سان جيرمان والخلطة السحرية

الخليفي يريد الاحتفاظ بمبابي والتعاقد مع ميسي (رويترز)