شهيد وعشرات الجرحى في مواجهات مع الاحتلال ببلدة بيتا شمال الضفة الغربية

نابلس– استشهد المواطن الفلسطيني عماد علي دويكات من بلدة بيتا قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية إثر مواجهات اندلعت، اليوم الجمعة، بين شبان القرية وجنود الاحتلال رفضا للاستيطان الإسرائيلي على أراضي المواطنين في منطقة جبل صبيح جنوب البلدة.

وقالت مصادر طبية داخل مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس -الذي نقل إليه دويكات- إنه استشهد بُعيد وصوله بوقت قصير، وإن محاولة إنعاشه لم تُجدِ نفعا لأن إصابته كانت مباشرة في منطقة الصدر.

الشهيد عماد علي دويكات رفقة بناته الأربع (مواقع التواصل الاجتماعي)

وقالت الصحفية ساجدة بني شمسة -وهي من بلدة بيتا- في اتصال هاتفي بالجزيرة نت إن الشهيد أصيب بالرصاص الحي في أسفل صدره ونقل إلى مستشفى رفيديا، حيث وصفت إصابته بالحرجة منذ بدايتها.

والشهيد أب لـ4 فتيات وطفل رزق به حديثا، وقد نعته الفصائل الفلسطينية في بلدة بيتا التي اشتدت بها المواجهات بعد استشهاده. وهو الشهيد السادس الذي يرتقي في البلدة منذ بداية المواجهات قبل أكثر من 3 أشهر رفضا للاستيطان في جبل صبيح.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن في بيان له وصل الجزيرة نت أن نحو 40 فلسطينيا أصيبوا بعد ظهر اليوم في بلدة بيتا خلال المواجهات مع جيش الاحتلال، وأن واحدا أصيب بالرصاص الحي و3 منهم أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.