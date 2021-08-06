روسيا تعزز إمدادات السلاح لآسيا الوسطى مع احتدام القتال في أفغانستان

قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف إن بلاده زادت إمدادات الأسلحة إلى دول آسيا الوسطى مع تصاعد وتيرة العنف وتفاقم الأوضاع الأمنية في أفغانستان.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن غيراسيموف قوله أمس الخميس إن روسيا زادت إمدادات السلاح والعتاد إلى أوزبكستان وطاجيكستان، مضيفا -خلال لقائه نظيره الأوزبكي شورهات هالمحمدوف في العاصمة طشقند- أن التطورات الأخيرة في أفغانستان تؤثر سلبا على المنطقة برمتها.

وقال إن بلاده تخطط لتنظيم تدريبات عسكرية مشتركة مع كل من أوزبكستان وطاجيكستان "إثر تفاقم الأوضاع في المنطقة، ولردع التهديدات الإرهابية"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن روسيا تقدم الدعم للجيش الأوزبكي، حيث تساهم في تطوير قواته باستمرار وتأهيل عناصر منها في الجامعات الروسية.

وفي وقت سابق، أطلقت روسيا وأوزبكستان تدريبات عسكرية مشتركة الأسبوع الماضي في مدينة ترمز الواقعة على الحدود الأفغانية جنوبي أوزبكستان، ومن المخطط انتهاؤها في 8 أغسطس/آب الجاري.

وتجري روسيا كذلك تدريبات عسكرية في طاجيكستان -وهي إحدى الجمهوريات السوفياتية الأخرى الواقعة على حدود أفغانستان- هذا الأسبوع.

يذكر أن الوضع الأمني في أفغانستان غير مستقر منذ بدأت القوات الأميركية في الانسحاب الذي سيكتمل بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، مما دفع مقاتلي طالبان لشن هجوم وتحقيق مكاسب ميدانية كبيرة.