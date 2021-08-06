بيروت تطالب بضغط أممي للتهدئة.. الحريري: لبنان ليس جزءا من الاشتباك الإيراني الإسرائيلي

حذرت الأمم المتحدة من "وضع خطير جدا" جراء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، وطالب لبنان بضغط أممي على إسرائيل لتهدئة التوتر، في حين اعتبر رئيس تيار المستقبل سعد الحريري أن لبنان ليس جزءا من الاشتباك الإيراني الإسرائيلي.

وأعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" (UNIFIL) اليوم الجمعة عبر "تويتر" (Twitter)، أنها رصدت "إطلاق صواريخ من لبنان، ورد المدفعية الإسرائيلية". وأضافت "هذا وضع خطير للغاية، ونحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار".

اتصالات دبلوماسية

وفي بيروت قال رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إن لبنان ملتزم بالقرار الأممي 1701، مضيفا أن الرئيس ميشال عون يجري اتصالاته لتهدئة الأوضاع في الجنوب اللبناني.

بدوره، أصدر رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال ​حسان دياب بيانا طالب فيه الأمم المتحدة​ بالضغط على ​إسرائيل​ وإلزامها باحترام ​القرار 1701​.

وأكد "ضرورة وقف ​الخروقات الإسرائيلية​ المتكررة للسيادة اللبنانية، والتي بلغت ذروتها (أمس) الخميس من خلال الغارة التي نفذها طيران العدو على الأراضي اللبنانية".

وتبنى مجلس الأمن القرار 1701 في أغسطس/آب 2006 والداعي إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل إثر اندلاع مواجهات بين الطرفين في يوليو/تموز من العام نفسه.





صراعات إقليمية

أما سعد الحريري فاعتبر في بيان أن "الوضع على الحدود مع العدو الإسرائيلي خطير جدا، وتهديد غير مسبوق للقرار 1701".

وأضاف أن استخدام جنوب لبنان "منصة لصراعات إقليمية غير محسوبة النتائج والتداعيات خطوة في المجهول تضع لبنان كله في مرمى حروب الآخرين على أرضه".

وشدد الحريري على أن بلاده ليست جزءا من الاشتباك الإيراني الإسرائيلي، ‏وأن الدولة هي المسؤولة عن حماية المواطنين.

وأكد الحريري أن تسليم قرار الحرب والسلم مع العدو لمن سماهم "مطلقي الكاتيوشا" هو "قمة التخلي عن دور الدولة ومسؤولياتها"، حسب قوله. كما تساءل عما إذا كانت رئاسة الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش قد أخذت علما بإطلاق الصواريخ.

دعوة للمقاومة

من ناحية أخرى، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "العدوان الصهيوني على الجنوب يعبر عن طبيعة هذا الكيان الذي لا يرتدع إلا بالوحدة أو المقاومة".

وأضاف بري -وهو الأمين العام لحركة أمل- أن الرد الوطني على ما حصل يكون بمسارعة المعنيين بالشأن الحكومي للقيام بفعل وطني صادق، حسب وصفه.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على شمالي إسرائيل، في حين أوضح الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق 19 قذيفة صاروخية، ولم تسفر عن وقوع إصابات، مضيفا أنه بدأ بقصف مواقع في لبنان.