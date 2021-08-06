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انخفاض المياه المتدفقة للسودان وإثيوبيا تشيد بجهود الجزائر لتسوية أزمة سد النهضة

مفتي أكد ثقة إثيوبيا في قدرة الجزائر على إعادة أطراف سد النهضة للتفاوض (الأناضول)
مفتي أكد ثقة إثيوبيا في قدرة الجزائر على إعادة أطراف سد النهضة للتفاوض (الأناضول)
6/8/2021

أكدت إثيوبيا أمس الخميس على أهمية الجهود التي تبذلها الجزائر لتسوية ملف سد النهضة، فيما سجل السودان انخفاضا في تدفق مياه النيل بمناطق محاذية لإثيوبيا.

وقد أشاد المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية دينا مفتي بجهود وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة لدفع المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة.

وقال مفتي -في مؤتمر صحفي- إن إثيوبيا تأمل أن تسهم جهود لعمامرة في استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث للتوصل إلى حل لخلافاتها، وإن إثيوبيا تثق بدوره في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي.

تدفق المياه

وفي سياق متصل، انخفض إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم السودانية التي تقع بالقرب من الحدود مع إثيوبيا.

وبلغ إيراد المحطة 742 مليون متر مكعب بعد أن كان أول أمس الأربعاء عند حدود 809 ملايين متر مكعب.

وانخفض كذلك إيراد نهر عطبرة على الحدود السودانية الإثيوبية من 240 مليون متر مكعب إلى 200 مليون متر مكعب وفق ما أعلنت وزارة الري السودانية.

وتوقع بيان الوزارة ألا يكون لهذا الانخفاض أثر عاجل، ولذلك رجحت أن يواصل النيل الارتفاع في نواحي الخرطوم، حيث تجاوز هناك مرحلة الفيضان بـ24 سنتيمترا، ولهذا طالبت سكان المناطق المتاخمة للنيل باتخاذ وسائل الحيطة الضرورية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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