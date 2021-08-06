السودان.. الإعدام لـ 6 من أفراد الدعم السريع لإدانتهم بقتل متظاهرين عام 2019

إلى جانب أحكام الإعدام برأ القاضي اثنين من المتهمين في القضية وأحال آخر إلى محكمة الطفل.

قضت محكمة سودانية بإعدام 6 أفراد ينتمون إلى قوات الدعم السريع أدينوا بتهمة القتل العمد في قضية مقتل متظاهرين في مدينة الأبيض غربي السودان، قبل عامين.

جاء هذا خلال جلسة النطق بالحكم في محكمة بمدينة الأبيض جرت أمس الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور واسع من جانب ذوي الضحايا.

وأكد قاضي المحكمة حسن أحمد الرحمة أن المدانين وجهوا أسلحتهم وأطلقوا الرصاص بشكل مباشر على المتظاهرين.

كما أحالت المحكمة أحد المدانين بارتكاب جريمة القتل العمد إلى محكمة الطفل لأنه لم يبلغ 18 عامًا، فيما برأت اثنين من المتهمين في قضية إطلاق النار على مظاهرة لطلاب المدارس خرجت وسط مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تبعد 350 كيلومترًا غرب العاصمة الخرطوم، في 29 يوليو/تموز عام 2019 طالبت حينها بتوفير مادة الخبز.

وقال القاضي، إن قوات الدعم السريع "ليست على صلة بالحادث وأن ما تم كان تصرفًا فرديًا"، في ظل اتهامات من المتظاهرين للقوات شبه العسكرية بمقتل محتجين خلال تظاهرات سلمية، ضاربين مثالا بفض اعتصام للمحتجين أمام القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم عام 2019، مما أدى لمقتل أكثر من 128 شخصا، حسب أرقام جمعها المحتجون.

ويمكن للمدانين الستة الاستئناف على الحكم.

وقوات الدعم السريع قوة شبه عسكرية تأسست في العام 2013 لمساندة الحكومة في نزاعها مع المتمردين في إقليم دارفور، ويرأس تلك القوات محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، فضلا عن كونه نائب مجلس السيادة الحاكم خلال الفترة الانتقالية الحالية في البلاد.

وتطالب القيادات المدنية السودانية، التي تتقاسم السلطة مع الجيش المهيمن منذ فترة طويلة في مجلس السيادة، إضافة إلى القوى العالمية بدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة النظامية، وأبدى دقلو ممانعة في اتخاذ مثل هذه الخطوة.