أفغانستان.. طالبان تكثف اشتباكاتها مع القوات الحكومية وتتبنى اغتيال مسؤول إعلامي

قال مسؤولون إن مقاتلي حركة طالبان كثفوا اليوم الجمعة الاشتباكات مع القوات الأفغانية واستهدفوا مليشيات متحالفة مع الحكومة، ليتسع بذلك نطاق سيطرتهم على بلدات حدودية، مما يجعلهم أقرب إلى عاصمتي إقليمين مع مغادرة القوات الأجنبية البلاد.

وقتل ما لا يقل عن 10 جنود أفغان وقائد مسلحين في مليشيا عبد الرشيد دستم بإقليم جوزجان (شمالي البلاد).

وقال عضو بالمجلس المحلي إن 9 من بين 10 أحياء في جوزجان أصبحت خاضعة الآن لسيطرة طالبان، مضيفا أن الصراع للسيطرة على عاصمة الإقليم مستمر.

من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم طالبان ذبيح الله مجاهد اليوم تبني الحركة اغتيال رئيس مركز الإعلام والمعلومات في الحكومة الأفغانية داوا خان مينهابال بعملية خاصة وسط كابل.

ونشرت وسائل إعلام محلية أفغانية فيديو للسيارة التي كان يستقلها داوا خان لحظة اغتياله، ويظهر الفيديو آثار إطلاق النار والدماء التي أريقت.

ویدیو – محل رویداد حمله افراد مسلح وابسته به طالبان بر رییس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، در سرک دارالامان کابل. pic.twitter.com/q1qHXfNdG1 — TOLOnews (@TOLOnews) August 6, 2021

جرائم حرب

على صعيد آخر، اتهمت طالبان القوات الحكومية بارتكاب جريمة حرب بعدما فجرت عيادة محلية بمنطقة بادبوخ بولاية لغمان.

ونشر ذبيح الله فيديو يظهر الدمار الذي أصاب العيادة المحلية، محملا القوات الحكومية المسؤولية عن تدمير العيادة ومتهما إياها بارتكاب جرائم حرب، وقال "هؤلاء هم الناس الذين يدعون بناء البلد ويتهمون المجاهدين بتدمير المرافق العامة".

#جنایت:

د لغمان په بادپخ ولسوالۍ کې د امریکایي اشغالګرو تر لاس لاندې د مزدور دښمن د صفردو قطعې وحشي عسکرو د خپلو جنګي جنایتونو په سلسله کې یو صحي کلینیک په بمونو باندې والوزاوه.

دا هغه خلک دي چې د هیواد د جوړولو دعوه کوي او مجاهدین د عامه تأسیساتو په تخریبولو تورنوي. pic.twitter.com/RX8vDTADAL — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 6, 2021

وفي إقليم هلمند (جنوبي البلاد) تفاقمت الأزمة الإنسانية بفعل تدمير ممتلكات المدنيين، إذ نشبت النيران في المتاجر خلال قتال مستمر منذ أسبوع للسيطرة على العاصمة لشكركاه.

وقد أظهرت مقاطع فيديو نشرتها حركة طالبان دمارا واسعا وحرائق كبيرة في مدينة لشكركاه، حيث اتهمت القوات الأميركية والقوات الحكومية الأفغانية بتنفيذ غارات على المدينة.

وقال المتحدث باسم طالبان إن حرائق اندلعت في أسواق لشكركاه إثر قصف جوي للقوات الأميركية وأتباعها من إدارة كابل، مما تسبب بدمار واسع في المحلات التجارية والأسواق العامة.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فؤاد أمان اليوم مقتل نحو 90 مسلحا من حركة طالبان خلال الـ24 ساعة الماضية أثناء معركة مع قوات الأمن في لشكركاه.

وقال أمان -في تغريدة عبر تويتر- "إن من يسمى قائد القوات الخاصة لحركة طالبان في لشكركاه قتل أثناء الاشتباكات، كما أصيب 16 آخرون بجروح".





صاروخ في ولاية وردك

قال مسؤولون أفغان اليوم الجمعة إن 5 مدنيين قتلوا بعد أن أصيبت مركبتهم بصاروخ في ولاية وردك بوسط البلاد.

وذكر عضوان في المجلس المحلي بالإقليم -هما أحمد جعفري وهاجر ميرزاي- أن ركاب الحافلة كانوا في طريقهم من مقاطعة دايكندي (وسط البلاد) إلى العاصمة كابل عندما وقع الحادث قرب مدينة ميدان شهر عاصمة وردك، وأضافا أن الحادث أسفر عن إصابة 7 آخرين على الأقل.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما اتهمت حركة طالبان الحكومة بفتح النار على الحافلة الصغيرة.

وأشارت الأمم المتحدة في تقرير نشر يوم الاثنين الماضي إلى أن عدد الضحايا المدنيين في الصراع في أفغانستان زاد بنسبة 47% خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) أن 1659 مدنيا قتلوا وأصيب 3254 آخرون في الدولة التي مزقتها الحرب خلال هذه الفترة.