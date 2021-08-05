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كورونا.. أميركا تعد خطة لإلزام جميع الزوار الأجانب بالتطعيم

البيت الأبيض أجرى مناقشات مع شركات الطيران (وكالات)
البيت الأبيض أجرى مناقشات مع شركات الطيران (وكالات)
5/8/2021

قال مسؤول بالبيت الأبيض لرويترز الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن تعكف على إعداد خطة تلزم تقريبا جميع الزوار الأجانب للولايات المتحدة بالحصول على جرعتي التطعيم ضد كوفيد-19، في إطار رفع قيود السفر التي تمنع كثيرين من مختلف دول العالم من دخول الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض ليس مستعدا لرفع قيود السفر فورا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 وانتشار السلالة دلتا شديدة العدوى.

وقال المسؤول إن إدارة بايدن لديها مجموعات عمل مشتركة بين الوكالات "من أجل إعداد نظام جديد يكون جاهزا عندما يكون بوسعنا استئناف السفر"، مضيفا أنه يتضمن "نهجا تدريجيا بمرور الوقت، مع استثناءات محدودة، إذ يتعين على الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة الحصول على جرعتي التطعيم".

ونشرت رويترز تقريرا الشهر الماضي يفيد بأن البيت الأبيض يبحث إلزام الزوار الأجانب بأن يكونوا حاصلين بالفعل على اللقاح، في إطار مناقشات بشأن كيفية تخفيف القيود المفروضة حاليا على السفر لمكافحة الجائحة.

وأجرى البيت الأبيض مناقشات مع شركات الطيران وجهات أخرى بشأن كيفية تنفيذ تلك السياسة التي تتطلب حصول الزوار على اللقاح، ويتعين على إدارة بايدن الإجابة على الكثير من الأسئلة فيما يتعلق بنوع الإثبات المقبول على تلقي اللقاح، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل بلقاحات تستخدمها بعض الدول وليست مرخصة.

المصدر : رويترز

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