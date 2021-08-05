تسلسل زمني لأبرز الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله

قصفت الطائرات الإسرائيلية صباح اليوم الخميس مواقع جنوبي لبنان للمرة الأولى منذ عام 2006، وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن هناك نوايا تصعيدية لدى إسرائيل.

وجاء القصف الجديد -في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس- على ما قال الجيش الإسرائيلي إنها مواقع إطلاق صواريخ في جنوب لبنان، ردا على إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية صوب إسرائيل.

نستعرض في هذا التقرير الخط الزمني للاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله منذ انتهاء الحرب بينهما عام 2006: