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سياسة|لبنان

تسلسل زمني لأبرز الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله

5/8/2021-|آخر تحديث: 5/8/202106:16 PM (مكة المكرمة)

قصفت الطائرات الإسرائيلية صباح اليوم الخميس مواقع جنوبي لبنان للمرة الأولى منذ عام 2006، وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن هناك نوايا تصعيدية لدى إسرائيل.

وجاء القصف الجديد -في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس- على ما قال الجيش الإسرائيلي إنها مواقع إطلاق صواريخ في جنوب لبنان، ردا على إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية صوب إسرائيل.

نستعرض في هذا التقرير الخط الزمني للاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله منذ انتهاء الحرب بينهما عام 2006:

  • 14 أغسطس/آب 2006: انتهاء حرب يوليو/تموز وإرساء قواعد اشتباك بين إسرائيل وحزب الله.
  • 5 سبتمبر/أيلول 2014: مقتل عنصرين من حزب الله في تفجير جهاز تجسس إسرائيلي جنوبي لبنان.
  • 8 أكتوبر/تشرين الأول 2014: حزب الله يردّ بتفجير عبوة ناسفة في دورية إسرائيلية في مزارع شبعا.
  • 18 يناير/كانون الثاني 2015: مقتل 6 عناصر من حزب الله، من بينهم جهاد مغنية وقياديٌّ عسكري إيراني في غارة إسرائيلية على الجولان السوري.
  • 28 يناير/كانون الثاني 2015: حزب الله يردّ باستهداف دورية إسرائيلية في مزارع شبعا، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.
  • 19 ديسمبر/كانون الأول 2015: قصف إسرائيلي استهدف مبنى في بلدة جرمانا السورية أدّى إلى مقتل القيادي في حزب الله سمير القنطار.
  • 4 يناير/كانون الثاني 2016: حزب الله يردّ بعملية استهدفت آلية إسرائيلية على طريق بمزارع شبعا.
  • 13 مايو/أيار 2016: مقتل القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين في دمشق، وحزب الله يقول إنه قتل بقصف مدفعي للمعارضة السورية.
  • 25 أغسطس/آب 2019: سقوط طائرتين مسيّرتين إسرائيليتين في ضاحية بيروت الجنوبية.
  • 1 سبتمبر/أيلول 2019: حزب الله يرد بعملية عسكرية استهدفت آلية عسكرية بمستوطنة أفيميم أعقبها قصف إسرائيلي لمناطق حدودية.
  • 27 يوليو/تموز 2020: الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيّرة تابعة له في جنوب لبنان، والمدفعية الإسرائيلية تطلق قذائف عدة على مناطق لبنانية حدودية بذريعة وجود عمل أمني.
  • 1 فبراير/شباط 2021: حزب الله يسقط مسيّرة إسرائيلية فوق بلدة بليدا في الجنوب.
  • مايو/آيار 2021: شهد شهر مايو إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل ثلاث مرات والقوات الإسرائيلية ترد بقصف مناطق حدودية لبنانية.
  • 5 أغسطس/آب 2021: الطائرات الإسرائيلية تقصف مواقع في جنوب لبنان، "ردا على إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية صوب إسرائيل"، حسب ما قال الجيش الإسرائيلي.
المصدر : الجزيرة

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