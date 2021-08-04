وزير الخارجية السعودي يحمّل حزب الله مسؤولية مشاكل لبنان ويحث على مواجهته

اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن "إصرار حزب الله على فرض الهيمنة" سببٌ لمشاكل لبنان، وحث زعماء البلد على مواجهة الحزب، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت اليوم الأربعاء.

ونقل الإعلام السعودي الرسمي عن الوزير قوله إن "إصرار حزب الله على فرض هيمنته سببٌ رئيس لمشاكل لبنان، ونحث السياسيين اللبنانيين على مواجهة سلوك الحزب".

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن بلاده من أوائل الدول التي قدمت المساعدات للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، مجددا التضامن مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات والتحديات، حسب تعبيره.



وزير الخارجية يجدد تضامن #المملكة مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات والتحديات#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) August 4, 2021

وفي وقت سابق، دعا السفير السعودي في لبنان وليد البخاري إلى إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل في الانفجار.

ووسط إقفال عام، اندلعت مواجهات بين متظاهرين والقوى الأمنية أمام البرلمان اليوم، حيث سقط أكثر من 50 جريحا في مظاهرات غاضبة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار.

ويتزامن ذلك مع مؤتمر دولي عقدته باريس بدعم من الأمم المتحدة لجمع مساعدات للبنان، كما أشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن الرياض ستشارك في المؤتمر المنعقد عبر الفيديو.