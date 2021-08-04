لقمة العيش.. زيادة أسعار الخبز تثير الجدل بمصر

بين وسمي (رغيف الخبز) و(معاك يا ريس) شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر جدلا واسعا حول زيادة أسعار الخبز المدعوم حكوميا والذي يعتمد عليه ملايين المصريين في وجباتهم اليومية.

وتجادل المغردون حول الاستعدادات الحكومية لرفع أسعار الخبز قريبا، والذي يطلق المصريون عليه لقب "العيش" في إشارة للاعتماد عليه بشكل أساسي في معيشتهم.

جاء ذلك بعد تصرحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، حول إعادة تسعير رغيف الخبز المدعوم حكوميا.

وخلال افتتاحه عددا من المشروعات بمدن الدلتا، قال السيسي إن الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف العيش الذي يبلغ 5 قروش فيما يتكلف 55 قرشا، مضيفا أنه من غير المعقول أن يكون 20 رغيفا بثمن سيجارة واحدة.

معاك يا ريس

تصريحات السيسي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي أمس واليوم، وسط جدل واسع حولها بين مؤيد يرى عدم معقولية سعر الخبز الحالي، ومعارض للمساس بلقمة عيش المصريين.

وتحت وسم (معاك يا ريس) رأى عدد من مؤيدي القرار أنه تأخر كثيرا خاصة مع ارتفاع أسعار أغلب السلع خلال السنوات الماضية، وقال بعضهم إن أغلب الشعب المصري لا يأكل الخبز المدعوم بسبب تدني جودته، حيث ينتهي به الحال طعاما للطيور المنزلية في الريف المصري، وإن تحسين الجودة مع زيادة سعره بشكل معقول في صالح المواطن.

وأشار آخرون إلى أن توفير ثمن الدعم سيذهب لصالح تحسين الوجبة المدرسية المقدمة لتلاميذ المدارس، فضلا عن تقليل عجز الموازنة، وبالتالي إصلاح الاقتصاد المصري.

الشعب كله واثق في #السيسى وفي حكمة قرارته الي دايما الهدف منها هي مساعده المواطن المصري وتوفير له حياه كريمة يستحقها #معاك_ياريس pic.twitter.com/jpG0GWbCmj — lila tamer (@lilatameer) August 4, 2021

#معاك_ياريس

الهدف الحقيقي من وراء تحريك سعر

#رغيف_العيش

هو توفير جزء من ميزانية وجبات تغذية مدرسية لاطفال المدارس ،

١٢ مليون طالب هيتقدملهم وجبات تغذية مصنعة علي أحدث وأجود المواصفات العالمية والاشتراطات الصحية..

معاك ياريس في كل قراراتك 🤚⁦🇪🇬⁩ — 🇪🇬 Sameh القيصر 🇪🇬 (@Sameh03023745) August 4, 2021

الرئيس #السيسي حان وقت إعاده تسعير رغيف العيش .. مش هنبيع ٢٠ رغيف بتمن سيجاره واحده".. "عندك كل الحق يا ريس" ..#تحيا_مصر ✌️🇪🇬 pic.twitter.com/m6p36AAynb — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) August 3, 2021

#الرغيف

من وجهة نظري

رغيف العيش المدعم صحي وجودته معقولة

وبيوفر على الناس مبلغ مش قليل

وأعتقد لو زاد حاجة بسيطة مش مشكلة للأغلبية

المشكلة فعلا ان فيه حالة من إستسهال لم الفلوس من الناس

وزيادة جميع أسعار الخدمات

وأغلب المجتمع بيعاني الحياة تحت الضغط مش صح — Ehab (@Bob_2020_) August 3, 2021

إلا رغيف العيش

في المقابل، تصدر وسم (رغيف الخبز) قائمة الأعلى تداولا، اليوم الأربعاء، في موقع تويتر، فيما تصدر أمس الثلاثاء وسم "إلا رغيف العيش"، وسط حالة من الغضب بين معارضي القرار.

واستنكر مغردون توجه الدولة لرفع ثمن الخبز، محذرين من تأثير القرار على استقرار النظام، مذكّرين بانتفاضة الخبز عام 1977 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، والتي أطلق عليها "انتفاضة الحرامية" بعد تظاهر مصريين في الشوارع احتجاجا على رفع أسعار سلع وخدمات أساسية على رأسها الخبز.

عدد من المعارضين أعاد نشر تصريحات سابقة للرئيس السيسي أكد فيها أن سعر رغيف العيش "لم يمس ولن يمس"، وقارن بعضهم بين أهمية دعم الخبز في مقابل عدد من المشروعات الأقل أهمية للمواطن المصري الذي يعيش نحو 30% منه تحت خط الفقر، وفقا لإحصاءات رسمية.

#رغيف_الخبز

طب سيب رغيف العيش ب5 قروش واحنا هنبطل السجاير يا معلم

يفتح الله pic.twitter.com/5OQerncffr — Mona ELhawarey (@MonaElHawarey) August 3, 2021

رفع سعر الغاز .. وإحنا قاعدين

رفع سعر البنزين .. وإحنا قاعدين

رفع سعر الكهربا .. وإحنا قاعدين

رفع سعر المايه .. وإحنا قاعدين

رفع سعر الخضار .. وإحنا قاعدين

رفع سعر اللحمة .. وإحنا قاعدين

و دلوقتي عاوز يرفع سعر #رغيف_الخبز

قومنا إتخضينا بقي 😂#رغيف_العيش pic.twitter.com/aI1CXwDBVp — صاحب السعادة (@Happiness_owner) August 3, 2021

موضوع العيش بعمله مش معروفه

دا سبب يخليك ترفع سعره عالغلبان ؟

ليه هوا انا بروح اشترى رغيف واحد

على كده بقه انتا هتحاسبني على كيس المكرونه ماهي حبايه المكرونه برضه بعمله مش معروفه وتوقعي إن طالما اتكلم على عمله مش معروفه يبقي سعر الرغيف هيبقي ب٢٥قرش#معاك_ياريس#رغيف_الخبز — حكمدار العاصمة (@BeeeSayed) August 4, 2021

السيسي: حان الوقت لزيادة ثمن رغيف العيش. سياسيا يطلق على هذا التصريح "جس نبض" لقياس ردة الفعل قبل القرار، فقد فعلها السادات سنة ١٩٧٧وقامت على اثرها ثورة الخبز ، وفعلها بورقيبة في تونس سنة ١٩٨٤وقوبلت بانتفاضة الخبز أيضا، لا تعبث بسلعة الفقراء الوحيدة ياصاحب القصور#الا_رغيف_العيش — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) August 3, 2021