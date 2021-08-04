كورونا.. منظمة الصحة تدعو لتجميد الجرعات المعزِّزة للقاحات وانتشار غير مسبوق للفيروس باليابان وإيران

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إلى تجميد الجرعات المعزِّزة للقاحات المضادة لفيروس كورونا لوضعها في تصرف الدول الفقيرة، بينما حذرت اليابان من تزايد غير مسبوق للعدوى، كما سجلت إيران أرقاما قياسية للإصابات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف "نحتاج إلى قلب الوضع بسرعة والانتقال من توجيه غالبية اللقاحات إلى الدول الغنية، إلى توجيه غالبيتها إلى الدول الفقيرة"، مؤكدا أن التجميد يجب أن يستمر "حتى نهاية سبتمبر/أيلول على الأقل".

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان تطعيم 10% على الأقل من سكان كل دولة.

وقالت مديرة قسم التطعيم واللقاحات والمنتجات الحيوية في منظمة الصحة كاثرين أوبراين للصحفيين "نريد بدلا من ذلك التركيز على أن يحصل الناس الأكثر عرضة لخطر المرض الشديد والوفاة على الجرعتين الأولى والثانية".

وفي إنجلترا، أظهرت نتائج أحدث دراسة واسعة أن الملقحين بالكامل أقل عرضة بـ3 مرات للإصابة من الذين لم يتم تطعيمهم.

كما بيّنت نتائج الدراسة -التي أجرتها إمبريال كوليدج لندن وإيبسوس موري على أكثر من 98 ألف متطوع- أن الأشخاص الملقحين بالكامل أقل عرضة لنقل الفيروس.

أحد عمال الرعاية الصحية أثناء مروره أمام لافتات وضعها مشجعو كرة القدم اليابانيون قبل مباراة في ملعب سايتاما ضمن الأولمبياد (غيتي)

أزمة باليابان

من جهة أخرى، قال وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا إن السلالة دلتا أدت لانتشار الإصابات "على نحو غير مسبوق"، ودافع عن سياسة جديدة تلزم المصابين بأعراض متوسطة بعزل أنفسهم في المنزل بدلا من الذهاب إلى المستشفى.

وأضاف أمام البرلمان "دخلت الجائحة مرحلة جديدة… إذا لم يتوفر لدينا أَسِرّة كافية لا يمكننا نقل الناس إلى المستشفيات. نحن نتحرك على نحو استباقي في هذا الشأن".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن طوكيو سجلت 4166 إصابة اليوم، كما تجاوزت الإصابات الجديدة في أنحاء البلاد 14200.

ويقول رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا ومنظمو دورة الألعاب الأولمبية إنه لا توجد صلة بين الأولمبياد الذي تستضيفه طوكيو وزيادة الإصابات.

طوابير من الصينيين لإجراء فحص العدوى في ووهان بعد ازدياد معدلات الإصابة (رويترز)

آخر تطورات العالم

وفي الصين، أعلنت السلطات تشديد القيود على سفر مواطنيها إلى الخارج لدواع غير ضرورية. فمنذ اكتشاف حالات جديدة في نانجينغ (شرق) الشهر الماضي، انتقلت العدوى إلى 18 مقاطعة.

وأمرت ماكاو جميع سكانها بالخضوع للاختبار بعد أن ثبتت إصابة عائلة مكونة من 4 أفراد بالمتحورة دلتا، وذلك بعد مرور 16 شهرا دون تسجيل أي إصابة في هذه المدينة الصينية.

وتسعى السلطات إلى إخضاع جميع سكان المدينة البالغ عددهم 680 ألف نسمة لفحوص في غضون 3 أيام.

وتخطى عدد الوفيات في إندونيسيا عتبة 100 ألف، في وقت تبذل السلطات جهودا مضنية لوقف انتشار المتحورة دلتا، حيث سُجلت اليوم 35 ألفا و867 إصابة، و1747 وفاة جديدة.

وفي فرنسا، تم تفعيل "الخطة البيضاء" في مستشفيات منطقة بروفانس ألب كوت دازور (جنوب شرق)، كما حدث في كورسيكا، وذلك من أجل السماح لمؤسسات الرعاية الصحية بالتعامل مع الارتفاع الكبير لحالات الاستشفاء، حيث ارتفع معدل انشغال المستشفيات بنسبة 56%" في هذه المنطقة خلال أسبوع.

وتشهد طوابير الانتظار أمام المتاحف والقوارب المتجهة إلى الجزر اليونانية على استئناف الحركة السياحية، وذلك بعد انهيار القطاع السياحي في البلد الذي يعتمد كثيرا على السياحة، لكن رئيس اتحاد منظمي الرحلات السياحية يانيس ريتسوس حذر من أن "الزخم الإيجابي يمكن أن يتبعه في أي وقت انعدام الأمن".

وحذرت السلطات الصحية من أن تكاثر حالات الإصابة ولا سيما الإصابات بالمتحورة دلتا التي "ستسود في اليونان كما في العالم بأسره"، سينعكس سلبا على هذا التفاؤل.

وبعد تدفق كبير للسياح طوال شهرين، شهدت جزيرة كريت زيادة حادة في حالات كورونا في يوليو/تموز، حيث ارتفع العدد اليومي للحالات من بضع مئات إلى أكثر من 1500 في الأسابيع الأخيرة.

الشرق الأوسط

من ناحية ثانية، أعلن العراق اليوم تسجيل 73 وفاة، و12 ألفا و713 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 6574 مريضا.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 وفاة، و1043 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 1211 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 529 ألفا و995، منها 8284 وفاة، و511 ألفا و318 حالة شفاء.

وبدورها، أعلنت ليبيا تسجيل 26 وفاة و2485 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 1422 مريضا.

وفي سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 وفاة و293 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 797 مريضا.

ودخل حظر تجول واسع حيز التنفيذ الثلاثاء في المغرب، بالإضافة إلى قيود على التنقل من وإلى 3 مدن رئيسية، هي الدار البيضاء ومراكش وأغادير، بهدف وقف الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بالفيروس.

وتجاوزت إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا، عتبة 4 ملايين إصابة، مع تسجيل حصيلة قياسية للإصابات لليوم الثالث على التوالي، حيث أفادت السلطات بتسجيل 39 ألفا و357 إصابة جديدة، فضلا عن 409 وفيات.