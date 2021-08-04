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سياسة|فلسطين

هنية يدعو السعودية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين وإنهاء ملفهم

هنية: نتطلع لقرار قضائي وإرادة ملكية بإغلاق ملف المعتقلين وإنهائه (الجزيرة)
هنية: نتطلع لقرار قضائي وإرادة ملكية بإغلاق ملف المعتقلين وإنهائه (الجزيرة)
4/8/2021

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إنه يتمنى أن تحدد السلطات السعودية موعدا للنطق بالحكم في حق معتقلين فلسطينيين في المملكة، وأن تتوَّج الجلسات (القضائية) بالإفراج عن كل المعتقلين.

وأضاف هنية -في بيان اليوم الأربعاء- "نتطلع لقرار قضائي وإرادة ملكية بإغلاق هذا الملف وإنهائه، انطلاقا من المواقف التاريخية للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب الفلسطيني".

يذكر أن جلسات الحكم ضد معتقلين فلسطينيين وأردنيين في السعودية تم تحديدها الأسبوع المقبل، لتكون على دفعات بين يومي الأحد والخميس المقبلين، بعد أن كانت مجدولة سابقا في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقبل شهرين، انعقدت في السعودية جلسة لمحاكمة المعتقلين الفلسطينيين، بينهم ممثل حركة حماس السابق في المملكة محمد الخضري.

وأعلنت حماس -في بيانات سابقة- أن السعودية تحتجز نحو 60 فلسطينيا من أعضائها ومناصريها، بينهم محمد الخضري ونجله هاني منذ أبريل/نيسان 2019، بدون مزيد من التفاصيل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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