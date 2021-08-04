هنية يدعو السعودية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين وإنهاء ملفهم

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إنه يتمنى أن تحدد السلطات السعودية موعدا للنطق بالحكم في حق معتقلين فلسطينيين في المملكة، وأن تتوَّج الجلسات (القضائية) بالإفراج عن كل المعتقلين.

وأضاف هنية -في بيان اليوم الأربعاء- "نتطلع لقرار قضائي وإرادة ملكية بإغلاق هذا الملف وإنهائه، انطلاقا من المواقف التاريخية للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب الفلسطيني".

يذكر أن جلسات الحكم ضد معتقلين فلسطينيين وأردنيين في السعودية تم تحديدها الأسبوع المقبل، لتكون على دفعات بين يومي الأحد والخميس المقبلين، بعد أن كانت مجدولة سابقا في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقبل شهرين، انعقدت في السعودية جلسة لمحاكمة المعتقلين الفلسطينيين، بينهم ممثل حركة حماس السابق في المملكة محمد الخضري.

وأعلنت حماس -في بيانات سابقة- أن السعودية تحتجز نحو 60 فلسطينيا من أعضائها ومناصريها، بينهم محمد الخضري ونجله هاني منذ أبريل/نيسان 2019، بدون مزيد من التفاصيل.