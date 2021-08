سوريا.. تحذيرات أوروبية وأميركية من تصعيد العنف في درعا والأهالي يؤكدون رفض النظام أي تسوية

حذر الاتحاد الأوروبي من مغبة حدوث تصعيد في محافظة درعا وخارجها جراء العنف بجنوب غربي سوريا، كما دانت واشنطن الهجوم "الوحشي" للنظام، في حين أكد أهالي درعا أن النظام رفض كل مقترحاتهم الرامية إلى تجنب وقوع مجازر.

وقال بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن جنوب غربي سوريا يشهد "أسوأ وأخطر أعمال عنف منذ عام 2018، وهناك خطر جسيم من حدوث تصعيد في درعا".

وبيّن أن القصف العنيف أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ونزوح 10 آلاف شخص، مشيرا إلى تعرض مستشفى درعا الحكومي -الذي يقدم خدمات لـ50 ألف شخص- للقصف بقذائف الهاون.

ودعا البيان الأوروبي إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ودائم إلى سكان درعا.

كما عبر البيان عن تأييده دعوة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا -غير بيدرسون- جميع الأطراف إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي وتجنب التصعيد، إذ دعا المبعوث الأممي السبت الماضي إلى ضرورة حماية المدنيين في درعا.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "ندين الهجوم الوحشي لنظام (الرئيس بشار) الأسد على درعا، وندعو إلى إنهاء فوري للعنف الذي قتل المدنيين وتسبب بتشريد آلاف يعانون نقص الغذاء والدواء".

وأضاف الوزير -في تغريدة- تجديد دعوة بلاده لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

