ردا على إطلاق 3 قذائف صاروخية.. الجيش الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان ويحمل الحكومة مسؤولية التصعيد

جدد الجيش الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- قصف مناطق لبنانية على طول الشريط الحدودي؛ ردا على إطلاق 3 قذائف صاروخية. وقد حمّلت إسرائيل الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ.

وتسود حالة من التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عقب سقوط قذاف صاروخية أطلقت من مناطق في جنوب لبنان على منطقة كريات شمونة في إسرائيل.

وحمّل الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ من أراضيها باتجاه إسرائيل.

وقال -في تغريدة على حسابه في تويتر- إنه وبغض النظر عن هوية مُطلقي الصواريخ من لبنان فإن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن السيطرة على نشاطات من وصفهم بالجهات الإرهابية الفاعلة في لبنان، دون أن يسميها، مؤكدا أن تل أبيب لن تسمح باستهداف سيادتها لأي سبب، وفق تعبيره.

من جهتها، أكدت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) إطلاق صاروخين على الأقل من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيرة إلى قيام الجيش الإسرائيلي بالرد وقصف مواقع في جنوبي لبنان بسلاح المدفعية.

وأضافت اليونيفيل -في بيان لها- أن القائد العام لقواتها أجرى اتصالات بالأطراف المعنية لحثهم على وقف إطلاق النار وتجنب المزيد من التصعيد، مشيرة إلى عملها مع الجيش اللبناني لتعزيز الأمن على طول الحدود مع إسرائيل.

STATEMENT: Just after noon today, #UNIFIL received reports that at least two rockets had been fired from Lebanon towards Israel.

The @IDF confirmed the reports and responded with artillery fire.

UNIFIL’s Head @stefanodelcol, was in immediate contact with the parties.

— UNIFIL (@UNIFIL_) August 4, 2021