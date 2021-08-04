رئيسي يلتقي بطهران المتحدث باسم الحوثي ويؤكد: يجب أن يبقى القرار بيد اليمنيين

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن القرار اليمني يجب أن يبقى بيد اليمنيين، ولا أحد يستطيع أن يتخذ القرارات نيابة عنهم.

وخلال لقائه المتحدث باسم جماعة الحوثي، محمد عبدالسلام، في طهران، أوضح رئيسي أن اليمن أصبح نموذجا للمقاومة في وجه الاستكبار العالمي وفخرا للأمة الإسلامية والعالم العربي، حسب تعبيره.

من جانبه قال المتحدث باسم الحوثيين إن إيران واليمن تقفان في جبهة واحدة في مواجهة ما أسماه الاستكبار، مشيرا إلى أن الشعب اليمني اختار خط المقاومة وسيواصل مسيرته بقوة في هذا الاتجاه.