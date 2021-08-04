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سياسة|يمن

رئيسي يلتقي بطهران المتحدث باسم الحوثي ويؤكد: يجب أن يبقى القرار بيد اليمنيين

رئيسي استقبل المتحدث باسم جماعة الحوثي في طهران (الجزيرة)
رئيسي استقبل المتحدث باسم جماعة الحوثي في طهران (الجزيرة)
4/8/2021

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن القرار اليمني يجب أن يبقى بيد اليمنيين، ولا أحد يستطيع أن يتخذ القرارات نيابة عنهم.

وخلال لقائه المتحدث باسم جماعة الحوثي، محمد عبدالسلام، في طهران، أوضح رئيسي أن اليمن أصبح نموذجا للمقاومة في وجه الاستكبار العالمي وفخرا للأمة الإسلامية والعالم العربي، حسب تعبيره.

من جانبه قال المتحدث باسم الحوثيين إن إيران واليمن تقفان في جبهة واحدة في مواجهة ما أسماه الاستكبار، مشيرا إلى أن الشعب اليمني اختار خط المقاومة وسيواصل مسيرته بقوة في هذا الاتجاه.

المصدر : الجزيرة

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