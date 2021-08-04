ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. مظاهرات غاضبة وإقفال عام في لبنان ودعوات دولية لتسريع المحاكمة والإصلاح

يحيي اللبنانيون اليوم الأربعاء الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت بتحركات شعبية، وسط حداد وطني وإقفال عام، كما توالت الدعوات الدولية لإحقاق العدالة والتسريع بتشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات.

ودعا أهالي ضحايا الانفجار، ومنظمات من المجتمع المدني ونقابات عدة، إلى تنظيم مسيرات، ووقفات تضامنية في عدد من المناطق ولا سيما أمام مقر وزارة العدل في بيروت، وقرب المرفأ، ووسط العاصمة.

وتأتي هذه التحركات للمطالبة بجلاء كافة تفاصيل هذه القضية، ورفع الحصانات عن المسؤولين عن الانفجار تمهيدا لاستجوابهم من قبل قاضي التحقيق ومحاكمتهم.

وأعلنت السلطات الأربعاء يوم حداد. لكن لا مشاركة رسمية أو لأي مسؤول في أي من التحركات التي نظمت لإحياء الذكرى.





ووسط انتشار قوى الجيش والأمن، انطلقت منذ الصباح التحضيرات للمسيرات التي انطلقت عند الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي (12.30 بتوقيت غرينتش) باتجاه المرفأ، على أن تلتقي عند تمام السادسة و7 دقائق، أي لحظة وقوع الانفجار، لتُتلى أسماء الضحايا.

كما انطلقت مظاهرات دعت إليها أحزاب ومجموعات معارضة ومحامون وأطباء ومهندسون، لتلتقي قرب المرفأ قبل التوجه إلى مجلس النواب.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ينشر ناشطون منذ أسابيع دعوات للتعبئة تحت وسوم "كلنا ضحايا.. كلهم مسؤولون، ارفعوا_الحصانات_الآن، لن_ننسى".

وفي بيان بمناسبة ذكرى الانفجار، قال نجيب ميقاتي، الذي تم تكليفه الشهر الماضي بمحاولة تشكيل الحكومة، إنه يقول للجميع بلا استثناء في هذه المناسبة المؤلمة إن لبنان أصبح في خطر.





دعوات الإصلاح

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء السلطات بانتهاك الحق بالحياة وجرم الإهمال، بعدما أظهرت في تحقيق خاص تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في مخزن بالمرفأ، كما اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات بعرقلة مجرى التحقيق "بوقاحة".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقود الضغوط الغربية للإصلاح في لبنان، إنه ينبغي لزعماء البلاد إطلاع الشعب على الحقيقة، وقال إنهم "يراهنون فيما يبدو على إستراتيجية المماطلة، وهو أمر مؤسف، وأعتقد أنه فشل تاريخي وأخلاقي".

ويفتتح ماكرون اليوم مؤتمر باريس لدعم لبنان، بالتزامن مع ذكرى الانفجار، حيث يسعى برعاية من الأمم المتحدة لجمع مساعدات تتجاوز 350 مليون دولار للبنان.

ماكرون يفتتح عبر الفيديو مؤتمر باريس لدعم لبنان (رويترز)

وطالب بابا الفاتيكان فرانشيسكو، خلال أول جلسة استقبال عامة له بعد عملية خضع لها قبل شهر، بمبادرات ملموسة من أجل لبنان، مضيفا "آمل أن يكون المؤتمر، الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة وينعقد حاليا، مثمرا".

وتابع البابا "بعد مرور عام على الانفجار الفظيع الذي حدث في مرفأ بيروت وتسبب بالقتل والدمار، أرفع صلواتي لهذا البلد العزيز وخصوصا الضحايا وعائلاتهم والعديد من الجرحى وكل الذين خسروا منازلهم وعملهم. وكثيرون فقدوا أيضا الرغبة في العيش".

وعمّقت كارثة الانفجار، وتفشي فيروس كورونا قبلها، الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ صيف 2019 وصنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن 19، حيث بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة (العملة المحلية) أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.