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الجيش اللبناني يحقق.. قصف إسرائيلي على منطقة سهل الخيام جنوب البلاد

اشتعال حريق في منطقة مفتوحة بمستوطنة كريات شمونة (مواقع التواصل الإجتماعي)
اشتعال حريق في منطقة مفتوحة بمستوطنة كريات شمونة (مواقع التواصل الإجتماعي)
4/8/2021-|آخر تحديث: 4/8/202103:24 PM (مكة المكرمة)

أفاد مراسل الجزيرة في لبنان أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بعدة قذائف منطقة سهل الخيام في القطاع الشرقي من جنوب البلاد، وقد اقتصرت أضرارها على الماديات.

ونقل عن مصدر أمني قوله إن 6 قذائف سقطت بمنطقة زراعية في سهل الخيام، وأوضح أن مصدر القصف كان من مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.

وأضاف أن الجيش اللبناني يجري تحقيقاته لمعرفة ما إذا كانت قد أطلقت صواريخ نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة من جنوب لبنان.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مدفعيته استأنفت قصف الحدود اللبنانية ردا على إطلاق قذائف من لبنان باتجاه إسرائيل في وقت سابق اليوم الأربعاء.

فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في عدة بلدات، وأن السكان هناك أُمروا بالتوجه للملاجئ إلى حين استيضاح حقيقة هذا التطور.

في سياق متصل، كتب أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي -على حسابه على تويتر- "تقصف مدفعية الجيش من جديد في هذه الساعة على طول الحدود اللبنانية؛ ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق اليوم".

وفي وقت سابق، قصف الجيش داخل الأراضي اللبنانية، بعدما دوت صافرات إنذار في بلدات كريات شمونة وكفار جلعادي وتل حي على الحدود مع لبنان.

وأوضح الجيش أنه جرى إطلاق 3 قذائف صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل،وأن قذيفة واحدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية بينما سقطت قذيفتان داخل أراضي إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق -مساء أمس الأول الاثنين- تمرينا عسكريا على طول الحدود مع لبنان، وقال إن هدفه هو "فحص جاهزية قوات الجيش ومدى استعدادها لأيام قتالية محتملة على الحدود مع لبنان".

المصدر : الجزيرة

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