وزير الدفاع الأميركي يشكر أمير قطر على جهود دعم السلام بأفغانستان وتسهيل عمليات الإجلاء

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مساء اليوم الثلاثاء، استعرضا خلاله العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيزها.

ووفق وكالة الأنباء القطرية، فقد جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان، وأعرب وزير الدفاع الأميركي في هذا الصدد عن شكر الولايات المتحدة للشيخ تميم على جهود دولة قطر في دعم السلام بأفغانستان وتسهيل عمليات إجلاء المدنيين منها.

ويأتي الاتصال عقب يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة سحب آخر جنودها من أفغانستان بعد إجلائها 123 ألف مدني، ولتنهي بذلك 20 عاما من تواجد قواتها فيها.

وخلال الأيام الماضية، توالت رسائل الشكر من قبل زعماء ومسؤولين غربيين لدولة قطر على دورها الفعال في إحلال السلام بأفغانستان وتسهيل عمليات إجلاء دبلوماسيين أجانب ومدنيين منها.

كما تلقت الدوحة اتصالات من عدد من المسؤولين الأميركيين على رأسهم الرئيس جو بايدن الذي أعرب -خلال اتصال هاتفي مع الشيخ تميم- عن شكره لدولة قطر على "الدعم السخي" الذي قدمته مع قيام واشنطن بإجلاء آلاف الأشخاص من أفغانستان ودعم عملية السلام هناك، وفق بيان للبيت الأبيض.

وعملت الدوحة مع الأمم المتحدة وواشنطن والشركاء الدوليين لتأمين ممر آمن للمدنيين والصحفيين والدبلوماسيين إلى خارج أفغانستان، بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية منها الذي استكمل أمس الاثنين. كما قامت القوات المسلحة القطرية بإجلاء مئات المدنيين الأفغان، ومن بينهم عائلات ونساء وأطفال وأكاديميين وصحفيين.