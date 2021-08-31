وزير الخارجية القطري يحث طالبان على قبول المساعدة الخارجية لتشغيل المطار

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إن رفض طالبان السماح بوجود أمني أجنبي في مطار كابل يعرقل الجهود الدولية للإبقاء على مركز النقل مفتوحا بعد إنهاء الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان.

وأكد الوزير -خلال مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times)- أن ما تحاول قطر شرحه لطالبان هو أن سلامة المطار وأمنه يتطلبان أكثر بكثير من مجرد تأمين محيطه.

وحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الحركة على قبول المساعدة الخارجية لتشغيل المطار، لأن شركات الطيران لا يمكنها السفر إلى كابل من غير استيفاء معايير أمنية معينة.

وأضاف أنه لا مانع لدينا بشأن مَن الذي يقوم بتشغيل المطار، ولكن ما يجب أن نركز عليه نحن وتركيا أن يكون التشغيل على مستوى المعايير الأمنية المطلوبة، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق.

وشدد على أهمية التعامل مع طالبان، وقال إنه يجب أن يكون هناك إجماع دولي بشأن إذا كانت الحكومات ستنظر في الاعتراف بحكومة تقودها الحركة.

وذكر الوزير أن على طالبان أن تُظهر إذا كانت على استعداد للوفاء بالتزاماتها وتشكيل حكومة شاملة، والدخول في محادثات مع جميع الأطراف الأفغانية.

وذكر أنه من غير الواضح شكل النظام الأفغاني الجديد، ونسبة تمثيل جميع الأطراف فيه، لكن طالبان قالت إنها على استعداد لاتخاذ خطوات لا تعيد أفغانستان إلى العهد القديم.

وأضاف أنه بعد الهجوم الانتحاري الخميس الماضي، كانت هناك بعض الاتصالات والتعاون في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مع قيام الدوحة بدور الوسيط بين واشنطن وطالبان.