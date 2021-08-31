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نائب وزير الخارجية المصري يزور تركيا الأسبوع المقبل

في السابع من مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء مرحلة جديدة في العلاقات مع مصر في الوقت الراهن، مؤكدا أن المحادثات ستتواصل وسيتم تطويرها وتوسيعها.

خلال الأشهر الماضية، انطلقت إشارات إيجابية بشأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة (غيتي)
خلال الأشهر الماضية، انطلقت إشارات إيجابية بشأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة (غيتي)
31/8/2021-|آخر تحديث: 31/8/202109:15 PM (مكة المكرمة)

قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية سامح شكري، سيزور أنقرة يومي السابع والثامن من سبتمبر/أيلول المقبل لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية مع تركيا.

وأضافت الوزارة -في بيان مقتضب- أن زيارة لوزا تأتي استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية.

وأوضحت أن الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا يُنتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.

وزار وفد تركي القاهرة برئاسة سادات أونال نائب وزير الخارجية يومي الخامس والسادس من مايو/أيار الماضي بناء على دعوة من الجانب المصري، وفي ختام الزيارة صدر بيان مشترك للبلدين وصف الجولة الاستكشافية للمشاورات الثنائية بينهما بالصريحة والمعمقة.

وخلال الأشهر الماضية، انطلقت إشارات إيجابية بشأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، كان من أبرزها تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بشأن إمكانية تفاوض البلدين على ترسيم حدودهما البحرية في شرق المتوسط.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء مرحلة جديدة في العلاقات مع مصر (الأناضول)

قرارات وإشادة

وتلا ذلك إشادة من وزير الإعلام المصري أسامة هيكل بقرارات وتوجهات الحكومة التركية الأخيرة بشأن العلاقات مع القاهرة، واصفا إياها بأنها بادرة طيبة.

وفي السابع من مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء مرحلة جديدة في العلاقات مع مصر في الوقت الراهن، مؤكدا أن المحادثات ستتواصل وسيتم تطويرها وتوسيعها.

يشار إلى أن العلاقات بين تركيا ومصر مستمرة على مستوى القائم بالأعمال بشكل متبادل منذ عام 2013، وخلال هذه الفترة جرت لقاءات خاطفة بين وزيري خارجية البلدين في مناسبات مختلفة.

يأتي ذلك في حين تواصل كل من سفارة تركيا لدى القاهرة وقنصليتها في الإسكندرية وسفارة مصر لدى أنقرة وقنصليتها بإسطنبول أنشطتهم.

المصدر : وكالة الأناضول + وكالة الشرق الأوسط

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