لأول مرة منذ سيطرة الحركة على أفغانستان.. الهند تجري محادثات مع مسؤول كبير بطالبان

التقى السفير الهندي لدى قطر ديباك ميتال -اليوم الثلاثاء- ممثل المكتب السياسي لحركة طالبان الأفغانية في الدوحة شير محمد عباس ستانيكزاي، وذلك وفقا لما أعلنته الخارجية الهندية.

ويمثل اللقاء أول تواصل رسمي بين الطرفين منذ سيطرة الحركة على أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية الهندية -في بيان لها- إن اللقاء جاء بطلب من طالبان، دون مزيد من التفاصيل، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" (Times of India) المحلية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن سفير نيودلهي شدد خلال الاجتماع على ضرورة ألا تستخدم الأراضي الأفغانية مأوى للنشاطات المناهضة للهند أو أي "أعمال إرهابية"، وفق وصفه.

بدوره، أكد ممثل طالبان أن الحركة ستعالج هذه المسائل بطريقة وصفها بالإيجابية.

ممثل المكتب السياسي لحركة طالبان الأفغانية في الدوحة شير محمد عباس ستانيكزاي (رويترز)

سيطرة كاملة

وتمكنت طالبان -اليوم الثلاثاء- من فرض سيطرتها الكاملة على مطار حامد كرزاي الدولي في كابل، عقب انسحاب آخر الجنود الأميركيين منه، وذلك مع حلول 31 أغسطس/آب الجاري، وهو المهلة الممنوحة للولايات المتحدة للخروج بشكل كامل من أفغانستان.

واعتبرت حركة طالبان أن رحيل القوات الأميركية نصر للأفغان ودرس لغزاة آخرين.

ففي تصريحات أدلى بها اليوم من مدرج مطار كابل -بعد ساعات من سيطرة مقاتلي الحركة على المنشأة بشقيها العسكري والمدني- قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن انتهاء 20 عاما من الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان يعد نصرا لكل الأفغان.