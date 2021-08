قطر تعلن لمّ شمل نائبة رئيس البرلمان الأفغاني بابنتيها بالدوحة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر وصول فوزية كوفي نائبة رئيس البرلمان الأفغاني إلى الدوحة ليلتئم شملها مع ابنتيها في الدوحة.

وقالت الخاطر في تغريدة على تويتر إنها سعيدة بوصول كوفي على متن الخطوط القطرية والالتحاق بابنتيها اللتين أجليتا في وقت سابق.

وأعربت الخاطر عن شكرها لكل من ساهم في أفغانستان في عملية الإجلاء.

Some rare good news. I interviewed @FawziaKoofi77 while she was under house arrest in Kabul with Taliban guards outside her door. She was a picture of courage and composure. Today she’s reunited with her daughter, thanks to the efforts of Qatar and many others. https://t.co/zx0EVbgfDd

— Clarissa Ward (@clarissaward) August 30, 2021