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سياسة|قطر

قطر تعلن لمّ شمل نائبة رئيس البرلمان الأفغاني بابنتيها بالدوحة

فوزية كوفي نائبة رئيس البرلمان الأفغاني (مواقع التواصل الاجتماعي)
فوزية كوفي نائبة رئيس البرلمان الأفغاني (مواقع التواصل الاجتماعي)
30/8/2021-|آخر تحديث: 31/8/202110:07 AM (مكة المكرمة)

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر وصول فوزية كوفي نائبة رئيس البرلمان الأفغاني إلى الدوحة ليلتئم شملها مع ابنتيها في الدوحة.

وقالت الخاطر في تغريدة على تويتر إنها سعيدة بوصول كوفي على متن الخطوط القطرية والالتحاق بابنتيها اللتين أجليتا في وقت سابق.

وأعربت الخاطر عن شكرها لكل من ساهم في أفغانستان في عملية الإجلاء.

من جانبها قالت كبيرة المراسلين الدوليين لشبكة "سي إن إن" (CNN) كلارسيا وورد إن هذا الإعلان من الأخبار السارة النادرة.

وكتبت في تويتر أنها التقت كوفي أثناء إقامتها الجبرية في منزلها بكابل بوجود مقاتلي حركة طالبان خارج المنزل.

وأعربت عن شكرها لقطر ولكل من ساهم في جهود لمّ شمل كوفي بابنتيها.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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