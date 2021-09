سائرا وسلاحه في يده، كان اللواء كريس دوناهو قائد الفرقة 82 المحمولة جوا ذائعة الصيت آخر عسكري أميركي يستقل الرحلة الأخيرة من أفغانستان قبل دقيقة واحدة من إعلان دقات الساعة حلول منتصف الليل في كابل أمس الاثنين.

الصورة التُقطت بجهاز للرؤية الليلية من نافذة جانبية في طائرة النقل العسكرية "سي-17" (C-17)، وتَعرض بلونيها الأخضر والأسود صورة غائمة للواء وهو يتجه إلى الطائرة الرابضة على المدرج في مطار حامد كرزاي بكابل. وقد نشرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الصورة بعد ساعات من إنهاء الولايات المتحدة وجودها العسكري الذي دام 20 عاما في أفغانستان.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 30, 2021