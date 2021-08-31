استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء في العاصمة أنقرة مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.
خلال اتصال هاتفي.. أردوغان وبن زايد يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
31/8/2021-|آخر تحديث: 31/8/202109:16 AM (مكة المكرمة)
قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.
وأضافت الوكالة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر : الجزيرة