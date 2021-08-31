خلال اتصال هاتفي.. أردوغان وبن زايد يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أمس الأربعاء إن تطورات إيجابية قد تحدث قريبا في علاقات بلاده بالسعودية ومصر، مع سعي أنقرة لتخفيف حدة التوتر مع قوى إقليمية لها تأثير على الاقتصاد التركي.