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سياسة|تركيا

خلال اتصال هاتفي.. أردوغان وبن زايد يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالات)
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالات)
31/8/2021-|آخر تحديث: 31/8/202109:16 AM (مكة المكرمة)

قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.

وأضافت الوكالة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر : الجزيرة

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