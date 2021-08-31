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التحالف يعلن اعتراض طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها وإصابة 8 أشخاص

مطار أبها الدولي (الجزيرة-أرشيف)
مطار أبها الدولي (الجزيرة-أرشيف)
31/8/2021-|آخر تحديث: 31/8/202112:37 PM (مكة المكرمة)

أصيب 8 أشخاص بجروح، وتضررت طائرة مدنية عقب هجوم بطائرة مسيّرة على مطار أبها الدولي في جنوب السعودية اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من هجوم مماثل لم يوقع إصابات.

ونقل التلفزيون السعودي عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن المجاور إعلانه "اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة حاولت الهجوم على مطار أبها"، موضحا أن "المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية".

وذكر التلفزيون السعودي، نقلا عن التحالف، أن الهجوم بالطائرة المسيرة هو "الاعتداء الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة"، وأنه يمثل "جريمة حرب".

وتتعرض مناطق عدة في جنوب السعودية لهجمات متكررة من جماعة الحوثيين التي تسيطر على السلطة في العاصمة اليمنية صنعاء.

المصدر : الجزيرة

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