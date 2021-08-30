يتولى مهامه رسميا.. السفير البحريني يصل إسرائيل غدا

يصل إلى إسرائيل غدا الثلاثاء السفير البحريني لدى تل أبيب، خالد يوسف الجلاهمة، لتولي مهامه رسميا، إذ قالت هيئة البث الإسرائيلية وإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه سيأتي على متن رحلة جوية لشركة طيران الخليج تهبط في مطار بن غوريون.

وكانت البحرين قد أعلنت -نهاية مارس/آذار الماضي- تعيين الجلاهمة سفيرا لدى إسرائيل، وأصدر ملك البحرين مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في تل أبيب.

وفي 29 مايو/أيار الماضي أدى الجلاهمة اليمين القانونية أمام الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

والجلاهمة هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة (2009-2013).

وبوصوله، سيصبح الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

وكانت إسرائيل قد عينت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي إيتاي تاغنر قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وكانت اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان أثارت غضب الفلسطينيين ووصفوها بأنها "خيانة" وخرق للإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا للسلام مع إسرائيل.