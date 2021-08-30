لطيف نصيف جاسم شغل منصب مدير الإذاعة والتلفزيون في العراق عام 1974، وشغل كذلك عدة مناصب وزارية مثل الزراعة والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى عضوية مجلس قيادة الثورة في عهد البعث

توفي لطيف نصيف جاسم وزير الثقافة والإعلام في نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عن عمر ناهز 80 عاما في أحد مستشفيات بغداد بعد صراع مع المرض.

ونعى باسم نجل الوزير السابق-عبر حسابه على فيسبوك- والده الذي وافته المنية صباح اليوم في المستشفى في بغداد، وقدم شكره لمدير صحة بغداد-الكرخ والطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى الكرخ الجمهوري ومستشفى الكرامة على جهودهم التي بذلوها خلال إقامة والده في المستشفى.

بسم الله الرحمن الرحيم (( يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي ألى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي)) صدق الله… Posted by ‎باسم لطيف نصيف جاسم‎ on Monday, 30 August 2021

نتقدم بألشكر الجزيل والتقدير إلى حضرة جناب الدكتور جاسب الحجامي مدير صحة بغداد/ألكرخ المحترم وإلى كافة الطاقم الطبي… Posted by ‎باسم لطيف نصيف جاسم‎ on Friday, 27 August 2021

وكان جاسم وجه قبل أيام مناشدة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإنقاذ والده المحتجز في السجن، وإرساله إلى المستشفى بسبب تعرضه لحالة إغماء منذ أيام.

وبعد ساعات على المناشدة، عاد نجل القيادي في النظام العراقي السابق ونشر منشورا على حسابه في فيسبوك، شكر خلاله الكاظمي على استجابته للمناشدة، والتوجيه بالوقوف على صحة والده.

نتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لمقام دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي على امره بالوقوف ومتابعة الحالة الصحية… Posted by ‎باسم لطيف نصيف جاسم‎ on Tuesday, 24 August 2021

ونعت رغد صدام حسين الوزير المتوفي وكتبت على حسابها في تويتر "أنعى إليكم وفاة رفيق والدي لطيف نصيف جاسم، سائلة الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وكل محبيه الصبر والسلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون".

أنعي إليكم وفاة رفيق والدي الشهيد الأستاذ #لطيف_نصيف_جاسم، سائلة الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وكل محبيه الصبر والسلوان و إنّا لله و إنّا إليه راجعون. pic.twitter.com/JvusNnUEGT — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) August 30, 2021

وشغل لطيف نصيف جاسم منصب مدير الإذاعة والتلفزيون في العراق عام 1974، وشغل كذلك مناصب وزارية، منها الزراعة والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى عضوية مجلس قيادة الثورة في عهد حزب البعث.

وأدرجت الولايات المتحدة اسمه على قائمة المطلوبين من أركان النظام العراقي بالتسلسل 18، وألقي القبض عليه عام 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2009.