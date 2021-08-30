قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين إنه يجب على الرئيس السابق أشرف غني "أن يعيد أموال الشعب الأفغاني"، مؤكدا أنه لا يملك تلك الأموال، وأنه هرب بها دون وجه حق.

غير أنه أوضح في مقابلة صحفية أن ملاحقة غني لاستعادة أي أموال قد يكون استحوذ عليها ليست أولوية، وأن اهتمام الحركة منصب الآن على موضوع الحكومة، ولن تجري تلك الملاحقة قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

واعتبر شاهين أن غني ارتكب خطأ بالتخلي عن الحكم فجأة في وقت كانت فيه الحركة تنتظر انتقالا سلميا للسلطة وقواتها عند بوابات العاصمة كابل.

وأضاف المتحدث أن الرئيس الأفغاني فرّ بشكل مفاجئ و"ضيّع بذلك كل شيء"، مما خلق حالة من الفراغ الأمني، فضلا عن استيلائه على أموال الشعب الأفغاني.

وكانت مصادر إعلامية روسية أفادت بأن الرئيس الأفغاني هرب ومعه 4 سيارات ومروحية محملة بالمال.





فرار واستقبال

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفارة موسكو في كابل أن غني اضطر لترك بعض المال لأنه لم يجد مكانا يتسع لأخذه.

ونقلت الوكالة الروسية عن المتحدث باسم السفارة في كابل نيكيتا إيشتشنكو قوله إن غني أخذ "4 سيارات محملة بالمال، حاولوا وضع جزء آخر من المال في مروحية، لكن المساحة لم تسع كل الأموال. وتُرك بعض المال ملقى على المدرج".

وأكد المتحدث لوكالة رويترز أن "شهودا" هم مصدر معلوماته. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة روايته من مصدر مستقل.

وبخصوص علاقة غني بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث استقر وعائلته بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، قال شاهين إنه يعتقد أن غني لديه علاقات جيدة مع أبو ظبي.

وقبل نحو أسبوعين قالت وزارة الخارجية الإماراتية -في بيان- إن "دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد لاعتبارات إنسانية".