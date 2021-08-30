وصل زعيم حركة طالبان الملا هبة الله آخوند زاده اليوم الأحد إلى مدينة قندهار (جنوبي أفغانستان)، والتقى القيادات السياسية للحركة، وذلك في إطار مشاورات مكثفة من أجل تشكيل حكومة جديدة.
متحدث باسم طالبان: على أشرف غني أن يعيد أموال الشعب الأفغاني
كانت مصادر إعلامية روسية قد أفادت بأن الرئيس الأفغاني هرب ومعه 4 سيارات ومروحية محملة بالمال.
قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين إنه يجب على الرئيس السابق أشرف غني "أن يعيد أموال الشعب الأفغاني"، مؤكدا أنه لا يملك تلك الأموال، وأنه هرب بها دون وجه حق.
غير أنه أوضح في مقابلة صحفية أن ملاحقة غني لاستعادة أي أموال قد يكون استحوذ عليها ليست أولوية، وأن اهتمام الحركة منصب الآن على موضوع الحكومة، ولن تجري تلك الملاحقة قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
🔴 EXCLUSIVE: Taliban’s political spokesperson in Qatar, @SuhailShaheen1 says Afghan President Ashraf Ghani must return “the money of the people of Afghanistan”#afghanistan #taliban #qatar #dohanews
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— Doha News (@dohanews) August 29, 2021
واعتبر شاهين أن غني ارتكب خطأ بالتخلي عن الحكم فجأة في وقت كانت فيه الحركة تنتظر انتقالا سلميا للسلطة وقواتها عند بوابات العاصمة كابل.
وأضاف المتحدث أن الرئيس الأفغاني فرّ بشكل مفاجئ و"ضيّع بذلك كل شيء"، مما خلق حالة من الفراغ الأمني، فضلا عن استيلائه على أموال الشعب الأفغاني.
وكانت مصادر إعلامية روسية أفادت بأن الرئيس الأفغاني هرب ومعه 4 سيارات ومروحية محملة بالمال.
فرار واستقبال
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفارة موسكو في كابل أن غني اضطر لترك بعض المال لأنه لم يجد مكانا يتسع لأخذه.
ونقلت الوكالة الروسية عن المتحدث باسم السفارة في كابل نيكيتا إيشتشنكو قوله إن غني أخذ "4 سيارات محملة بالمال، حاولوا وضع جزء آخر من المال في مروحية، لكن المساحة لم تسع كل الأموال. وتُرك بعض المال ملقى على المدرج".
وأكد المتحدث لوكالة رويترز أن "شهودا" هم مصدر معلوماته. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة روايته من مصدر مستقل.
وبخصوص علاقة غني بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث استقر وعائلته بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، قال شاهين إنه يعتقد أن غني لديه علاقات جيدة مع أبو ظبي.
وقبل نحو أسبوعين قالت وزارة الخارجية الإماراتية -في بيان- إن "دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد لاعتبارات إنسانية".