قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين إنه يجب على الرئيس السابق أشرف غني "أن يعيد أموال الشعب الأفغاني"، مؤكدا أنه لا يملك تلك الأموال، وأنه هرب بها دون وجه حق.

غير أنه أوضح في مقابلة صحفية أن ملاحقة غني لاستعادة أي أموال قد يكون استحوذ عليها ليست أولوية، وأن اهتمام الحركة منصب الآن على موضوع الحكومة، ولن تجري تلك الملاحقة قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

🔴 EXCLUSIVE: Taliban’s political spokesperson in Qatar, @SuhailShaheen1 says Afghan President Ashraf Ghani must return “the money of the people of Afghanistan”#afghanistan #taliban #qatar #dohanews

