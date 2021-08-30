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سياسة|إسرائيل

بعد 9 أيام من إصابته.. مقتل قناص إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها على حدود غزة

متظاهرون فلسطينيون يشاركون في احتجاجات ليلية بالقرب من السياج الحدودي مع إسرائيل (غيتي)
متظاهرون فلسطينيون يشاركون في احتجاجات ليلية بالقرب من السياج الحدودي مع إسرائيل (غيتي)
30/8/2021

أعلن في إسرائيل اليوم الاثنين عن وفاة جندي إسرائيلي أصيب قبل 9 أيام عند حدود قطاع غزة، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن بارئيل شموئيلي (21 عاما) توفي متأثرا بجروح بالغة.

وكانت مشاهد مصورة قد أظهرت فلسطينيا وهو يطلق النار من مسدسه على الجندي عبر ثغرة في الجدار الإسمنتي المحيط بقطاع غزة أثناء قنصه متظاهرين فلسطينيين.

وكان الفلسطينيون يتظاهرون في الذكرى السنوية الـ52 لإحراق المسجد الأقصى.

وأصيب 41 متظاهرا فلسطينيا برصاص القناصة الإسرائيليين في ذلك اليوم، واستشهد اثنان منهم في وقت لاحق -بينهما طفل- متأثرين بجراحهما.

وآنذاك، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردا على إصابة القناص.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية + وكالة الأناضول + وكالة سند

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