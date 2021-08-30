بعد 9 أيام من إصابته.. مقتل قناص إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها على حدود غزة

أعلن في إسرائيل اليوم الاثنين عن وفاة جندي إسرائيلي أصيب قبل 9 أيام عند حدود قطاع غزة، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن بارئيل شموئيلي (21 عاما) توفي متأثرا بجروح بالغة.

وكانت مشاهد مصورة قد أظهرت فلسطينيا وهو يطلق النار من مسدسه على الجندي عبر ثغرة في الجدار الإسمنتي المحيط بقطاع غزة أثناء قنصه متظاهرين فلسطينيين.

وكان الفلسطينيون يتظاهرون في الذكرى السنوية الـ52 لإحراق المسجد الأقصى.

وأصيب 41 متظاهرا فلسطينيا برصاص القناصة الإسرائيليين في ذلك اليوم، واستشهد اثنان منهم في وقت لاحق -بينهما طفل- متأثرين بجراحهما.

#عاج القناة 13 العبرية: مصرع القناص "بارئيل شموئيلي" الذي أصيب قبل 9 أيام عند حدود غزة. pic.twitter.com/Vo39WfaQ5x — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 30, 2021

وآنذاك، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردا على إصابة القناص.