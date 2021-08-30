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سياسة|فلسطين

بحثا الأوضاع الأمنية والاقتصادية.. عباس يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي برام الله

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أبلغ عباس أن إسرائيل ستتخذ إجراءات لدعم الاقتصاد الفلسطيني (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أبلغ عباس أن إسرائيل ستتخذ إجراءات لدعم الاقتصاد الفلسطيني (رويترز)
30/8/2021

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأحد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في رام الله بالضفة الغربية.

وذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان أن غانتس أبلغ عباس -في الاجتماع الذي يعد الأرفع من نوعه الذي يعلن- أن إسرائيل ستتخذ إجراءات لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

وجاء في البيان أنهما "بحثا أيضا التعامل مع الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية وغزة… واتفقا على مواصلة الاتصالات بشأن القضايا التي أثيرت خلال الاجتماع".

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حسين الشيخ "تم البحث في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من كل جوانبها".

وانهارت محادثات السلام بين الجانبين عام 2014، غير أن إسرائيل توصلت على مدى العام الماضي إلى اتفاقات تطبيع مع عدد من الدول العربية برعاية أميركية.

ويعارض رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي يرأس حزبا قوميا متطرفا، إقامة دولة فلسطينية. لكن بالنظر إلى تشكيلة ائتلافه الحاكم، فإن أي قرارات سياسية حساسة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ستكون صعبة.

وجاء اجتماع رام الله بعد يومين من لقاء بينيت بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، والذي عاود خلاله بايدن التأكيد على دعم حل الدولتين.

المصدر : وكالات

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