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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بايدن يقر إعلان ولاية لويزيانا منطقة منكوبة وقوة الإعصار "آيدا" تتراجع

أضرار في مدينة نيو أورليانز جراء الإعصار (الفرنسية)
أضرار في مدينة نيو أورليانز جراء الإعصار (الفرنسية)
30/8/2021

صادق الرئيس الأميركي جو بايدن على قرار إعلان ولاية لويزيانا منطقة منكوبة بسبب إعصار "آيدا" (Ida)، الذي تراجعت قوته لكنه ينذر بأضرار إضافية، بعد أن تسبب في قطع الكهرباء عن مئات الآلاف من السكان.

وأمر بايدن الليلة الماضية بتقديم مساعدات فدرالية لإغاثة المناطق المتضررة في ولاية لويزيانا نتيجة الفيضانات والرياح العاتية التي تسببت في تدمير منازل.

وكان الرئيس الأميركي أعلن السبت إرسال مئات الخبراء للتدخل بشكل عاجل وتحضير احتياطات من المياه والطعام ومولدات الكهرباء لمواجهة تداعيات الإعصار.

ونفذت السلطات عمليات إجلاء للسكان من المناطق المنخفضة والساحلية، وفتحت ملاجئ مؤقتة للآلاف، وتم حظر التجول في بعض المناطق، مع إغلاق 300 منصة بحرية لإنتاج النفط والغاز.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن قوة الإعصار تراجعت إلى الفئة الثانية بعد نحو 9 ساعات من وصوله إلى شواطئ لويزيانا.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه في وقت مبكر اليوم الاثنين تقلصت سرعة الرياح المرافقة للإعصار جنوب الولاية إلى نحو 120 كيلومترا في الساعة، مما يعني أن قوته تراجعت إلى الفئة الأولى.

وحين بلغ "آيدا" اليابسة في لويزيانا كانت سرعة الرياح في حدود 240 كيلومترا في الساعة، قبل أن تتراجع تدريجيا.

العديد من سكان لويزيانا فروا باتجاه تكساس نتيجة إعصار "آيدا" (رويترز)

مخلفات الإعصار

وضرب الإعصار "آيدا" ولاية لويزيانا في ذكرى مرور 16 عاما على إعصار "كاترينا" المدمر الذي أوقع ما لا يقل عن 1800 قتيل، وتسبب في قطع الكهرباء عن مليون شخص، خاصة في مدينة نيو أورليانز.

وقال حاكم لويزيانا جون بل إدواردز إن "آيدا" يعد أحد أقوى الأعاصير التي تضرب الولاية منذ 170 عاما، لكنه عبر عن ثقته في أن تصمد السدود التي أقيمت لحماية الولاية من الفيضانات.

وعلى صعيد الخسائر جراء هذه الكارثة الطبيعية، ذكرت شبكة "سي إن إن" (CNN) أنه تم الإبلاغ عن وفاة شخص جراء سقوط شجرة عليه.

وحذر حاكم لويزيانا من أن الأمر قد يستغرق 72 ساعة لتصل فرق الطوارئ إلى الأماكن المتضررة بشدة.

وحذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير من احتمال وقوع دمار كارثي ناتج عن الرياح وأمطار يصل ارتفاعها إلى 61 سنتيمترا في بعض المناطق.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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