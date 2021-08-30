بعد 20 عاما.. الولايات المتحدة تعلن انسحاب آخر جنودها من أفغانستان وطالبان تعلق: صنعنا التاريخ مرة أخرى

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن قواتها أكملت انسحابها من أفغانستان بعد 20 عاما من غزوها البلاد، وقد شهد مطار كابل الدولي احتفالات بمغادرة آخر طائرة أميركية.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحفي "أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان".

وصرح ماكنزي خلال مشاركة بالفيديو في المؤتمر الصحفي للوزارة مساء الاثنين، بأن السفير الأميركي على متن آخر رحلة غادرت من أفغانستان.

وأضاف أن الطائرات العسكرية الأميركية والتابعة للتحالف أجلت أكثر من 123 ألف مدني، مؤكدا أن حركة طالبان بذلت جهدا جيدا لتأمين المطار لتسهيل الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

وقال "هناك قدر كبير من الحزن المرتبط بهذا الرحيل. لم نخرج كل من كنا نريد إخراجه".

وتابع "إذا كانت عمليات الإجلاء العسكرية قد انتهت، فإن المهمة الدبلوماسية الرامية للتحقّق ممّا إذا كان هناك مزيد من المواطنين الأميركيين أو الأفغان المؤهلين الراغبين بالرحيل تتواصل".

وعقب هذا الإعلان، ذكر الرئيس الأميركي جو بايدن أن العالم سيحمل حركة طالبان مسؤولية تعهدها بتوفير ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

وقال بايدن -في بيان- إنه سيوجه كلمة للشعب الأميركي بشأن الانسحاب بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

من جهتها قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إن مطار كابل لم تعد به خدمات مراقبة للحركة الجوية الآن مع انسحاب الجيش الأميركي من أفغانستان، وإن الطائرات المدنية الأميركية ممنوعة من التحليق في أجواء ذلك البلد ما لم تحصل على تصريح مسبق.

وكانت الإدارة أعلنت يوم 18 أغسطس/آب الجاري أن شركات الطيران والطيارين المدنيين الأميركيين يمكن أن يتوجهوا إلى كابل للقيام برحلات إجلاء أو إغاثة بموافقة مسبقة من وزارة الدفاع الأميركية.

وساعدت شركات الطيران الأميركية في نقل آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم هذا الشهر، لكنها قامت برحلات جوية من مطارات خارج أفغانستان.

موقف طالبان

وتعليقا على القرار الأميركي، قال الناطق باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم لقناة الجزيرة إن "خروج آخر جندي أميركي من بلادنا هو لحظة تاريخية لنا ولأي شعب".

وأضاف "ليست لنا أي مشكلة مع أي فرد من أفراد شعبنا أو أي جهة"، وطالب المجتمع الدولي بمساعدة الشعب الأفغاني في كل المجالات، مثل الاقتصاد والصحة والتعليم.

ونفى المسؤول في الحركة منعها أي شخص من مغادرة البلاد، لكنه قال إنه يجب أن تتم عملية المغادرة بشكل منظم.

واعتبر أن وجود معارضة في أفغانستان أمر طبيعي وهو أمر محل احترام من قبلنا، وأكد أنه لن يسمح لأي أحد بأن يعمل على إشعال حرب في بلادنا مرة أخرى.

ونقلت القناة أيضا عن المتحدث باسم الحركة قاري يوسف قوله إن "آخر جندي أميركي غادر مطار كابل وبلادنا نالت استقلالها الكامل".

وكتب المسؤول في الحركة أنس حقّاني في تغريدة على تويتر "لقد صنعنا التاريخ مرة أخرى. هذه الليلة انتهى احتلال الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأفغانستان والذي استمر 20 سنة. أنا سعيد جدا لأنّني بعد 20 سنة من الجهاد والتضحيات والمشقّات، أشهد بكل اعتزاز هذه اللحظات التاريخية".

نصنع التاريخ مرة أخرى ، وانتهى احتلال الولايات المتحدة وناتو لأفغانستان لمدة 20 عامًا الليلة.

الله أكبر الله أكبر لا إليه إلا الله و الله أكبر و لله الحمد .

أنا سعيد جدًا برؤية هذه اللحظات التاريخية بعد 20 عامًا من التضحيات الجهادية والمصاعب. ادعو ارواح كل شهداء الجهاد. pic.twitter.com/Ho2sJwp44E — Anas Haqqani(انس حقاني) (@AnasHaqqani313) August 30, 2021

في غضون ذلك، جرى إطلاق نار في محيط مطار كابل احتفالا بمغادرة آخر طائرة أميركية، وقالت مصادر من حركة طالبان إن المطار بات تحت سيطرتها بالكامل.

وسمع مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية دوي إطلاق النار الاحتفالي من مواقع عديدة من العاصمة يتمركز فيها مقاتلو حركة طالبان، في حين علا هتاف رفاق عندما كانوا يجتازون الحواجز المؤدية إلى المنطقة الخضراء.